1名女網友與男性買家相約面交網購商品，不料對方在對話中突然說「如果我多出500元，到時能不能順便幫我吹」，她不滿遭性騷擾，將對話截圖PO網爆料，對方遭網友公審後竟「見笑轉生氣」解釋「我是說吹頭髮不行嗎？」甚至揚言控告她妨礙名譽，網友則打臉說「怎麼想都不可能是吹頭髮，再胡扯啊！」

1名網友在Dcard上貼出5張對話截圖，對話中1名女網友被男性買家要求面交網購物品，2方約定好地點，並談好價錢500元後，男買家突然補1句「如果我用1000元收，面交時能不能順便幫我吹」，女子當下不了解什麼意思，對方則再解釋「如果我多出500元，我們到廁所妳幫我」，女子之後會意過來遭性騷擾，怒嗆對方「你知道這樣很變態嗎？」

1名女網友與男性買家相約面交網購商品，不料對方在對話中突然說「如果我多出500元，到時能不能順便幫我吹」。（圖／翻攝自Dcard）

1名女網友與男性買家相約面交網購商品，不料對方在對話中突然說「如果我多出500元，到時能不能順便幫我吹」。（圖／翻攝自Dcard）

男性買家遭拒後回應「抱歉，當我沒說」、「不願意的話當我沒說，我知道這個要求有點突然」；而女網友不甘遭騷擾，將對話截圖公開在各個平台，對方似乎遭公審後不滿嗆說「小姐妳真的太過分了，我說『+500幫我吹』吹頭髮不行嗎？」男子揚言要告妨礙個資法與妨礙名譽，「大家法庭上見，看誰律師費比較多」，他還連續打了幾通網路電話，對方都未接。

1名女網友與男性買家相約面交網購商品，不料對方在對話中突然說「如果我多出500元，到時能不能順便幫我吹」。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友則留言說，「見笑轉生氣，這分明就是性騷擾還狡辯」、「500、廁所、幫我吹，這三個怎麼聯想都不可能是吹頭髮，讓他拗，去法庭上被打臉再說」、「下次引誘他把整句話講完，看還有什麼理由好講」、「快告他，真的欠修理」。

(中時新聞網)