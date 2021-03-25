新華社25日報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德當地時間24日在未來新城，會見到訪的中國國務委員兼外長王毅。王毅致詞時說，感謝沙方在涉疆、涉港、涉台等問題上給予中方有力支持。當前形勢下，中沙應進一步加強團結協作，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，反對單邊霸凌和干涉他國內政，捍衛開發中國家共同利益。

王毅首先向穆罕默德轉達習近平主席對薩勒曼國王和他本人的親切問候。他說，沙烏地是中國在中東地區的重要戰略夥伴，發展對沙關係是中國中東政策優先方向。中方堅定支持沙方維護國家主權、民族尊嚴和安全穩定，反對任何勢力以任何藉口對沙烏地內政指手畫腳；堅定支持沙方積極探索適合國情的發展道路，願同沙方加強發展戰略對接，助力沙實現『2030願景」；堅定支援沙烏地在地區發揮更大作用，願同沙方攜手促進中東和平、穩定和發展。

王毅表示，中沙可充分發揮兩國高級別聯委會引領作用，深化能源、基礎設施等傳統合作，拓展可再生能源、5G、人工智慧、大資料、航太等高新技術合作，加強反恐安全和去極端化交流合作。中方願同沙方共同推動中國-海合會自貿區談判盡早達成一致，籌備好中阿峰會，攜手打造面向新時代的中阿命運共同體。

報導稱，穆罕默德首先請王毅轉達薩勒曼國王和他本人對習近平主席的誠摯問候。穆罕默德表示，中國歷史悠久，是具有重要影響的世界大國，中國的復興是必然的，有利於全球的和平、穩定和繁榮，有利於世界的發展更加均衡。沙中友好源遠流長、基礎牢固，近年來兩國關係實現質的飛躍，務實合作成果豐碩。沙方高度重視沙中全面戰略夥伴關係，願繼續深化雙方在原油貿易、石化、核能等能源領域合作，培育5G、數字、電信等非石油經濟新增長點，加強反恐安全等合作，推動兩國關係邁上新台階。沙方願同中方共同推動盡快結束海中自貿區談判，努力辦好阿中峰會。

穆罕默德說，沙烏地堅定支持中方在涉疆、涉港等問題上的正當立場，反對以任何藉口干涉中國內政，反對個別勢力挑撥中國同伊斯蘭世界關係。沙方願與中方一道，恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，維護地區和世界的安全穩定。

同日，王毅還同沙烏地外交大臣費薩爾舉行會談，並會見海合會祕書長納伊夫。

(中時 )