台灣民意基金會23日公布最新民調，國民黨前立委孫大千表示，再一次的證明，台灣的選民已經升級成為2.0版，傳統選民快速凋零，年輕世代大幅增加，若民進黨選擇在兩項公投中與年輕世代全面對決、轉移焦點，那民進黨和年輕世代的裂痕，勢必難以彌補。

根據台灣民意基金會民調結果顯示，蔡英文總統3月聲望與1月相比，遽增7.1個百分點，5成8贊同蔡處理國家大事的方式，一來一往間，是2個月前的2.3倍；而行政院長蘇貞昌的施政滿意度，5成4基本上滿意，3成3不滿意。

針對反萊豬及藻礁公投，高達6成2贊成用公投推翻蔡政府的萊豬進口政策，3成1不贊成；5成4樂見「藻礁公投」通過。

從民調結果來看，孫大千認為，台灣選民結構已經改變。（圖／摘自孫大千臉書）

對此，孫大千今在臉書表示，民調結果再一次證明，台灣選民已升級為2.0版，促成選民升級最重要的原因，就是選民結構已經徹底改變，由於傳統選民快速凋零，而年輕世代大幅增加。

孫大千分析，2.0版選民具備幾項特點：一、沒有特定的政黨傾向和藍綠立場；二、支持進步、覺醒、改革的價值；三、堅持台灣優先，以中華民國為最大公約數；四、不看傳統媒體，透過網際網路獲得訊息。孫表示，正因如此，民調才會顯示出蔡英文政府的高滿意度和兩項公投的高支持度，這樣看似矛盾的民調結果。

孫大千指出，如果民進黨仍自恃防疫紅利所得到的高施政滿意度，鐵齒選擇在兩項公投中與年輕世代全面對決，繼續用裝糊塗的話術來轉移焦點，那麼民進黨和年輕世代的裂痕勢必難以彌補。

「不過，國民黨也不必高興的太早」，孫大千說，如果國民黨沒有辦法全面投入公共議題，提出符合年輕世代所支持的價值理念，這些背離民進黨而去的選民，也不會選擇支持國民黨。

(中時新聞網)