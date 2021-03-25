好市多超夯優格回來了，人夫苦等1年再見超感動。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

好市多夯品回歸！一名人夫分享，等了快要1年，終於再度看見「水蜜桃百香果希臘式優格」的蹤影，讓他超級感動，也終於有繼續陪太太逛好市多的動力。而夯品的資訊曝光後，也引發過來人留言直呼，這款超好吃，期待好久終於出現了，是必購品之一。

一名男網友日前在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發文分享，周二去逛好市多驚見誇張人潮，而他也意外發現夯品「水蜜桃百香果希臘式優格」，興奮直呼「等了快1年，今天終於看到了，心中滿滿的感動，終於有繼續陪太座逛好市多的動力」。

貼文引起網友討論，「天啊！期待好久」、「我昨晚也買了，總算出來了」、「真的期待很久了，一直找不到它」、「終於出現了，二種口味都好吃」、「真的等好久了」、「終於出現，感謝分享」、「終於出現了，我女兒的最愛！」、

另也有不少網友大讚這款優格真的很好吃，「這牌的超好吃，我都會切一些新鮮草莓或放新鮮藍莓搭配著吃」、「這個很好吃，已成必購品之一」、「好吃+1」、「這個很好吃，但藍莓更好吃！可惜藍莓始終都不在架上」。

而原PO也在留言處表示，他每次去逛好市多都會特別去找這款優格，但是每次都兩手空空的回家，等超級久終於出現了！另針對網友詢問優格是否含糖，他則回應說，肯定是有加糖的喔！

(中時新聞網)