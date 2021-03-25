就讀沙鹿高工的女學生(左起)與市長盧秀燕搭乘同班列車。(林欣儀攝)

家住台北、來台中念書的施姓學生(左)特別早起體驗中捷。(林欣儀攝)

台中捷運綠線25日重啟為期一個月試營運，為了解民眾乘車情況，市長盧秀燕一早到北屯總站搭乘首班列車，她表示，中捷歷經千辛萬苦終於重啟試營運，心中百感交集。盧秀燕也與乘車民眾互動，其中，就讀沙鹿高工的女學生今天剛好生日，因搭錯車而與市長共乘，在列車上高唱生日快樂歌。

盧秀燕清晨6點不到就抵達北屯總站，拿著中捷公司今天正式發售的LOGO電子票證刷卡進入月台，還在販賣機購買捷運周邊商品，盧秀燕表示，台中第一條捷運終於上路，歷經千辛萬苦，她感到感動、也很激動，就像婦女懷孕10個月，孕期雖相當辛苦，但終於把孩子生下來。

盧秀燕在車上也與乘客互動，就讀沙鹿高工的「思涵」家住四維國小站附近，她說，一開始因搞不清楚方向、搭錯車，後來趕忙下車改搭往市政府站方向，恰巧與市長搭到同班車，捷運通車後將可節省約30分鐘通勤時間。

巧的是，「思涵」透露自己今天上日，盧秀燕與現場中捷公司、市府人員特別為她唱生日快樂歌，盧並贈送中捷公司印製的「捷伴遊台中」手冊給女學生。

另名家住台北、到台中念大學的中國醫大施姓學生也特別搭乘首班捷運列車，他說，中捷設計與車廂與北捷很相似，特別摸黑早起、見到台中軌道歷史。另名住西屯的李姓清晨3點半就起床，特別騎車到北屯總站搭車，他說，去年沒搭到第一次試營運，這次決定要搶搭首班車。

(中時 )