小編今天（25日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是外資看衰英特爾蓋新晶圓廠，預言成功機會極低，台積電受亂流影響，造成股價劇烈回檔，反而是布局時機。

【1】看衰英特爾 外資：台積回檔就低接

英特爾新執行長Pat Gelsinger宣布IDM 2.0策略，計劃斥資200億美元在亞利桑那州建立兩座新晶圓廠，消息一出，台積電股價劇烈回檔，外資圈迅速回應。摩根士丹利不諱言台積受到情緒面影響，逢低買進成主流策略；花旗環球倒是預言成功機會極低。

【2】執行長基辛格親口證實 英特爾CPU釋單台積電

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）24日首度親口證實，英特爾與晶圓代工龍頭台積電深度合作，台積電將為英特爾代工中央處理器（CPU）中的晶片塊（tiles）。這是台積電首度以先進製程為英特爾生產核心CPU產品線，內含台積電生產晶片塊的Meteor Lake個人電腦處理器及Granite Rapids伺服器處理器將於2023年量產出貨。

【3】聯發科狂爆了 首季挑戰賺進一股本

聯發科不僅5G智慧手機晶片出貨暢旺，供應鏈更傳出，由於三星、Vivo及傳音等品牌手機廠拉貨力道持續強勁，使聯發科3G及4G手機晶片在2020年下半年起出貨將維持在高檔。法人推估，聯發科第一季有機會在手機晶片出貨強勁帶動下，挑戰賺進一個股本，第二季出貨將可望更上一層樓。

【4】長榮卡住運河 觸動油、運價

長榮海運承租的長賜輪（EVER GIVEN）23日橫向卡在埃及蘇伊士運河，該運河為歐、亞、非三洲交通要衝，也是原油運輸重要通道，市場預期將再推升歐洲線運價。台股24日雖然大跌145.47點以16,032點作收，但長榮股價不受影響，終場上漲2.22％，以43.7元作收，陽明及萬海亦逆勢收紅小漲0.9％及0.58％。

【5】台幣28字頭成全年常態 估央行操作會節制

新台幣對美元24日來到28.538元的近三個月新低，元大寶華綜合經濟研究院引用外部預測顯示，今年2月中旬以來各季底的新台幣走勢呈現平坦化現象，元大寶華綜經院董事長梁國源表示，美國經濟好轉、美元指數反彈，加上央行面對美方匯率操縱國報告公布在即，進場匯市調節會有所節制，2021年新台幣對美元匯率升勢將見平緩，全年匯率走勢會在28.5上下。

(中時新聞網)