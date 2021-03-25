許多嚮往家庭生活的女生都希望未來能夠遇到好的另一半，讓這輩子的婚姻生活能夠幸福美滿！命理專家艾菲爾老師昨（24）日就點名4星座的女子，表示她們這一生在婚姻這一塊的運勢絕佳，注定嫁得好。快來看看自己或是身邊的閨蜜有沒有上榜，沾沾他的好運！記得要同時參考太陽、上升星座。

▍第四名丶天秤座

天秤座源自於第七宮，代表了婚姻生活。天秤座性格溫和又淡定，是很有人緣的星座，所有人跟你相處都感覺很自在丶沒有壓力，同時你對感情忠誠，值得伴侶信賴，婚前也會頻繁拜訪對方父母，不僅牢牢抓住伴侶的心，更抓住了對方父母，以及朋友圈的認同與讚許。因此，老公在婚後一定會加倍對你好，畢竟你的朋友多、人面廣，有那麼多雙眼睛盯著他，老公當然要對你更好囉。

▍第三名丶雙子女

雙子女雖然對於感情並不執著，不會特意想討好誰，然而你天生異性緣旺，總是能得到好男人疼愛。而你自己本身獨立又有魅力，懂得享樂但不失穩重，會花錢打扮自己，但也懂得理財存錢，這樣優質的好女人，會讓男人很放心。只要你願意，其實可以很早婚，樂觀風趣又不執著的你，無論幾歲結婚，婚後生活肯定是享福的，會嫁給一個好男人，而且對方會寵著你、慣著你，讓你婚後還是能做自己想做的事。

▍第二名丶射手女

射手女乍看之下雖然不拘小節丶嘻嘻哈哈，但其實你擁有精準的挑老公眼光，對於感情你相當重視三觀是否相符、兩人之間的默契與彼此共同興趣是否一樣，再加上你的個性很實在，願意陪著伴侶一起吃苦丶打拚，因此在感情路上往往可以遇到一個真心實意，又有能力的對象。婚後，你也不介意走入家庭，洗手作羹湯，當男人背後的堅強支柱，這樣的好女人不僅得老公疼，也會是婆家特別喜歡愛的媳婦。

▍第一名丶金牛女

金牛女個性穩重，沈穩有擔當，再加上你對於未來老公有一定的要求，絕對不會因為一時衝動而閃婚。結婚後，你也能為老公帶財，不僅懂得持家理財，也深諳投資之道，所以即使男方的經濟能力在結婚初期不穩定，經過你的巧手打理，未來生活一定會越來越好，一夕致富也不無可能。畢竟，你是天生自帶貴婦命，婚後注定要享受生活。

★十二星座女「適婚對象」關鍵詞

白羊：幽默風趣

金牛：理性務實

雙子：貼心硬漢

巨蟹：和平主義

獅子：事業有成

處女：斯文暖男

天秤：顏值擔當

天蠍：勤奮不懈

射手：溫柔體貼

魔羯：包容負責

水瓶：品味不凡

雙魚：穩重踏實

(中時新聞網)