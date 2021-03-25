41歲霍建華2016年閃電和大他3歲林心如結婚，兩人婚後生下一女小海豚，日前大S、汪小菲慶祝結婚10周年，霍建華夫妻也出席，同場比閃。最近有網友偶遇霍建華在台北吃火鍋，曬出合影，可見原本說沒工作就不管理身材的他臉蛋圓了些，但皮膚依舊相當好，還有點逆齡的感覺。

霍建華過去工作重心在大陸，以《傾世皇妃》、《仙劍奇俠傳三》、《花千骨》等戲劇走紅，2016年他突然公開和林心如交往中，同年7月兩人在峇里島舉行婚禮，隔年生下女兒，升格為一家三口。先前因林心如刪照片，兩人傳出婚變，去年林心如父親舉行壽宴，霍建華和林心如雙雙出席，用行動粉碎傳聞。

網友偶遇霍建華吃火鍋。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

霍建華當時不僅獻唱藏有「愛妻密碼」的〈心如刀割〉，還在台上意有所指說：「真實的東西就是真的，假的就是假的」，林心如忙拍戲，霍建華送上關東煮應援，讓林心如開心讚：「謝皇上的關東煮好暖啊」，也洩露夫妻間的暱稱情趣。

41歲霍建華素顏依舊帥氣。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

網友催霍建華拍戲。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

霍建華前幾年演完《如懿傳》、《築夢情緣》後就減少作品，兩年前他在機場被網友捕獲，凸肚照片引發熱議，當時他大方回：「拍戲的時候是會控制一下體重，戲殺青、沒拍戲的時候，就比較沒有特別去控制體重、節食，我覺得是很正常的事情。」據《鳳凰網娛樂》報導，最近有人偶遇霍建華帶朋友吃火鍋，霍建華當天反戴棒球帽，身上穿著黑色連身帽，看起來相當年輕像是少年，網友還寫下：「說會再來，真的再來了！皇上歡迎光臨」，網友則說：「大帥哥應該多多拍戲、太佛了」、「霍建華和林心如減少工作量陪孩子了」、「他退圈了嗎？」、「帥哥拍戲啊」。

(中時新聞網)