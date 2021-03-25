自稱「FBI」的網紅鄧佳華被控在2019年6月假藉拍片在街上對G奶網紅「星諠」環抱、揉奶、還用下體頂她，台北地院合議庭改判鄧拘役40天，得易科罰金4萬元定讞。星諠再提附帶民事訴訟求償80萬元，北院一審判鄧賠償3萬760元；星諠上訴後，高院判鄧須加賠10萬元，總計13萬760元。

「FBI帥哥」鄧佳華拍片下體頂正妹星誼又揉胸，賠13萬760元。(翻攝自星誼臉書)

網紅「星諠」有「象女」、「女版瑋哥」稱號，因搞怪性格加上Ｇ奶好身材，讓她累積許多粉絲，IG上有3萬粉絲追蹤。她在2019年6月在IG發文指遭鄧以拍片名義襲胸、用下體頂她。

事後鄧在臉書PO出和她合照，並稱「這是我人生中第一次摸女生的胸部，你是第一個讓我摸胸的女生，謝謝你願意獻身給我，當作我的生日禮物」，星諠隨即在IG反嗆「根本就沒有要給你摸胸部，這什麼鬼發文，窩(我)不想原諒這麼瞎ㄉ人」。

後來鄧拍攝下跪道歉影片，自打5次巴掌，說3次對不起，但星諠仍提告鄧涉嫌性騷擾等罪嫌。北檢勘驗影片後，因影片無法看出鄧有襲胸具體動作，加上女方在影片中與鄧嬉鬧，認為是2人在拍影片情境，將鄧不起訴。

但星諠向高檢署提再議，北檢二度偵查時，星諠拿出鄧道歉的證據及通訊軟體的對話記錄，最終鄧坦承犯行，被依違反《性騷擾防治法》起訴，北院2020年5月判他拘役20天，得易科罰金2萬元。檢方提上訴後，台北地院合議庭認為檢方上訴有理由，改判鄧拘役40天，得易科罰金4萬元確定。

但星誼覺得要讓男方受到教訓，讓她精神痛苦，向鄧佳華求償80萬元，扣除760元醫療費用後，要求79萬9240元慰撫金。台北地院一審判鄧佳華賠償3萬760元。經上訴，高院法官審酌鄧男將影片上傳網路，並發表炫耀性、調侃及輕蔑言論，認為應該再賠10萬元，總計13萬760元。

(中時新聞網)