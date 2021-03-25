台灣科思創以多元的工程塑料生態交通解決方案，受邀擔任智慧城市論壇之講者，並榮獲桃園市府頒發「創新獎」。《 2021年全球智慧解決方案報告書》將透過桃園市政府、智慧城市論壇暨展覽(SCSE)、國際氣候發展智庫(ICDI)、地方政府永續發展理事會東亞地區高雄環境永續訓練中心(ICLEI KCC)及歐洲在台商務協會低碳倡議行動(ECCT LCI)等組織之管道，對全球發布，科思創解決方案亦囊括其中。

桃園市長鄭文燦表示，桃園身為工業產值全臺第一的城市，不單只追求經濟成長，更同樣注重產業與環境、社會及治理之間的平衡，並且以『友善共好．永續樂活』作為桃園市永續發展的願景，歡迎私部門攜手合作，落實永續城市的目標。

台灣科思創總經理李銘城表示，生態交通應用於世界各地的運輸領域中，科思創致力於使循環經濟成為真正永續發展的指標。我們非常榮幸能獲獎，並將持續激發出更多創新的解決方案。

「如何移動」已明顯影響並塑造出我們駕馭城市的方式；因此，自行車及其相關服務，如自行車共享和其他新興交通發展之趨勢，將成為解決此挑戰的理想方式。為了減少浪費並節省能源，科思創與其夥伴艾逸豐台灣分公司(Air Fom)合作，藉由先進的泡棉顆粒鑄造技術，使用熱塑性聚氨酯發泡材料(expanded Thermoplastic Polyurethane, eTPU)，推出無氣輪胎。此一創新解決方案已成功地應用於阿姆斯特丹和布魯塞爾的自行車租賃業者，為社會大眾提供不間斷的優異騎乘體驗且更加永續的選擇。

艾逸豐(Air Fom)創辦人Mark Peterman表示:「Air Fom希望營造免於爆胎、維修及外力破壞的狀況。」Mark同步補充:「使用科思創之TPU材料是實現此目標的關鍵，藉由其高科技所研發出的TPU材料，有助於我們產出更容易負擔、快速移動、輕巧便利、高耐用且可回收的無氣輪胎解決方案。」

此外，科思創也提供多種先進的工程塑料解決方案，包括聚氨酯、聚碳酸酯及其他相關產品，大幅減輕車身重量以促進電動汽車的發展，並藉由一體化設計為駕駛人提供舒適且時尚的體驗。在製造過程中，透過塗料、黏著劑和特殊化學品之解決方案，同步降低揮發性有機物質（VOC）的排放，並省下更多水資源。同時，為了因應眾多的汽車供應商及其供應鏈固有的複雜性，科思創與荷蘭新創企業Circularise和保時捷(Porsche)等企業攜手合作，藉由區塊鏈上針對塑料的可追溯性，協助汽車製造商和最終消費者實現永續發展。

儘管未來難以預測，提前對於點對點的移動概念有全新認知仍有助於世界的永續發展。科思創認為追求兼具一體化、環境友好的交通方式將是未來前進的方向，公司將持續致力於生態交通領域的發展。

(工商 )