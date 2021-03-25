身為衛冕軍的湖人，如今也將跟上這波接種新冠疫苗的風潮！根據《ESPN》記者拉夢娜與麥克曼納明聯合報導，湖人部分球員將於本周接種新冠疫苗，目前還不知道那些球員先行接種，或許目前還在養傷的「小皇帝」詹姆斯和「一眉哥」安東尼戴維斯也在其中。

目前NBA陸續開始傳出球隊完成新冠疫苗接種，包含鵜鶘、老鷹、拓荒者等隊球員都曾發推表態完成第一劑接種，也暫時沒有傳出任何接種疫苗之後身體不適的消息，隨著NBA總裁席爾佛放話各隊應該開始接種疫苗，將有更多球隊接種。

根據最新爆料，NBA官方已經開始跟國家連鎖藥局探索合作可能，未來幾周之內完成球員與工作人員，可在各自地點接種新冠疫苗，如此一來，NBA接種疫苗的普及度就可增加，接下來就看球員各自意願，是否答應開始接種新冠疫苗。

其實最近聯盟官方新冠檢測，已經開始出現越來越少檢測呈現陽性的球員，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞25日報導，目前485名球員接受新冠檢測，只有1人呈現陽性反應，等到接種疫苗越來越普及，相信這個數字轉零機會很大。

(中時 )