東捷資訊(6697)2020年營收為12.31億元、年增0.24％，稅後淨利0.66億元，年增8.91％，獲利小幅成長，每股盈餘2.41元。董事會決議通過每股配發現金股利2元，以昨日收盤股價計算，現金殖利率為4.78％。

東捷資訊今年與母公司東元集團參與2021智慧城市展，於現場展出「智慧運輸」、「智慧倉儲揀貨系統」與「智慧防疫」三大應用。「智慧運輸」解決方案上，協助運輸業者以智慧化管理系統，結合車機定位與AI即時影像監測，管理者除了可透過AIoT行控中心與手機APP，掌握車輛動態、油耗量、貨物配達率等相關資訊外，蒐集的相關數據還能成為新手駕駛路順建議，使其快速達到老手配送水準，提升送貨效益與駕駛安全。AI影像數據資料累積一定大數據資料後，還能進一步強化政府於城市管理分享即時街道影像、反映路平甚至緊急事故現場，輔助用路人即時掌握路況或關鍵交通事故，促進智慧城市交通發展應用。

隨著後疫時代企業越趨重視工廠生產成本、倉儲數位化及更具彈性的供應鏈管理，東捷資訊根據企業需求打造「智慧倉儲解決方案」(WMS)，搭配智慧揀貨系統，倉管人員透過手持移動設備，即可串聯至WMS，即時掌握工單、貨況及儲位等資訊，並結合擴增實境（AR）眼鏡引導人員用最有效益的動線，進行揀貨與貨品識別，提升揀貨的正確性，降低人為領錯料與物料閒置增添成本機率，將處理資訊同步至ERP整合目前庫存，是企業提高倉儲效率、廠房空間利用率，優化營運成本。

此外，聚焦後疫時代保持適當社交距離的新常態生活，東捷資訊亦於智慧城市展展出「智慧防疫」解決方案，運用AI人臉辨識結合門禁與體溫量測，落實零接觸防疫，減少接觸感染風險，辨識者戴口罩也能在一秒內精準辨識、並適用於多人量測環境，成為近期不少企業與大型機構導入防疫與辨識訪客身分的管理措施。展望今年，東捷資訊表示，看準疫情逐漸趨緩，數位轉型已成為企業近幾年強化營運韌性的發展重點，公司樂觀看待市場需求帶來的商機。

(時報資訊)