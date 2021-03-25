全國水情吃緊，大台中地區「供五停二」，以國道1號為分界。國道1號以東「甲區」，每周二、三停水，約影響77萬戶；國道1號以西 「乙區」，每周四、五停水，影響約23萬戶，分區停水從4月6日起實施。市長盧秀燕25日說，市府以身作則節約用水，自4月6日起，公立游泳池將暫停對外開放，並作為限水時期的緊急備用水源。

盧秀燕表示，儘管近日下雨，但水量仍不足，經濟部昨日已宣布台中苗栗將於4月6日起分區供水「供五停二」，台中市政府將配合中央政策，對於限水措施，市府也已提前掌握並做好演練，停2期間，市府將與台灣自來水公司規劃臨時供水站，提供民眾民生用水。

盧秀燕說，市府向中央積極爭取Q-WATER淨水設施，已從原來僅1部增加到10部，每部每日可供應15噸用水，10部共可供應150噸民生用水；RO級移動式淨水設備也將設置6台，每台日產水量可達500噸，6台共可供應3000噸用水；次級用水則開放52處新建工地地下水與6座水資源回收中心再生水。

市府指出，市府以身作則節約用水，自4月6日起公立游泳池將暫停對外開放，並作為限水時期的緊急備用水源；為加強產業節水力度，中央也已宣佈4月1日起，中部科學園區等自來水用水每月1000度以上的工業用水戶，節水率從11％提升至13％。

市府強調，非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者減量供水20％；呼籲市民共體時艱，依照中央規定儲水備用，一同節約用水。

(中時 )