嚇一跳！台中市警察局交通警察大隊第二中隊警員劉炳東3月23日上午10時，於國道1號中港交流道匝道下方執行交通稽查勤務，突有1名男子神色慌張跑過來求援，因駕駛大型貨車不熟悉路況，誤判導航指引方向誤闖中港交流道的機慢車道，車輛受困無法動彈，員警全程指揮讓大型貨車倒車回原本的車道，協助車輛脫困，結束一場虛驚。

警方指出，該名30多歲年輕貨車司機，第一次送貨至台中市要返回北部時，當時不熟悉當地路況，他習慣性依賴手機導航指引，卻不慎誤上慢車道，自己發現時已經來不及轉向，旁邊有機車通過，騎士嚇到閃躲。

警方表示，外縣市朋友，因路況不熟須仰賴手機中導航系統指引方向，偶爾會遇到導錯路線或繞路的情形，甚至被應用程式誤導而開進單行道或快速道路。呼籲使用導航系統時，除了留意所指引的方向外，更重要的是留意路上的號誌、標線、標誌，避免「身陷危險」或影響其他用路人安全。

台中市警察局交通警察大隊提醒，用路人對於不熟悉的環境，出發前應確認行經路線，並以路標指示為主、導航為輔，萬一走錯路，切勿慌張，更勿任意變換車道（或逆向），注意行車安全，必要時可請警察到場協助。

(中時 )