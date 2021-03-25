美股周三全面下跌，台北股市今(25日)開盤以16010.54點、下跌21.58點開出，再陷入萬六保衛戰，台積電開盤572元、下跌4元，但隨即掉到570元，低於昨日最低點571元。

市場認為美國聯準會(Fed)主席鮑爾與財政部長葉倫在國會聽證的說法舊調重調，雖然對未來經濟復甦樂觀，但仍無法阻擋科技股的跌勢，終場那斯達克指數大跌265.81點(或2.01%)，收在12961.89點，費城半導體指數收盤下跌40.24點(或1.34%)，收在2953.97點，道瓊工業指數收盤下跌3.09點(或0.01%)，收在32420.06點，標普500指數收盤下跌21.38點(或0.55%)，收在3889.14點。

台股24日受英特爾蓋新廠衝擊台積電股價下挫影響，指數開低走低，加權股價指數終場收在16032.12點，下跌145.47點，成交值3156億元，外資及陸資賣超357.72億元，投信買超1.96億元，自營商賣超41.59億元，三大法人合計賣超397.35 億元。

法人表示，目前台股沒有往上創高的條件，可能繼續上沖下洗，進入中段整理，現在是電子的淡季，資訊電子的旺季可能要到下半年，目前可多留意高殖利率與價值股，金融股也可留意。

(中時新聞網)