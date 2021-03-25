《中視》政論節目〈庶民大頭家〉主持人哈遠儀引述資料表示，大港開唱歷年累計共獲得政府超過5000萬元補助。（圖／本報系影音截圖）

媒體人董智森。（圖／本報系影音截圖）

總統蔡英文原預計28日前往「大港開唱」，但因22日才發生2架F5E戰機22日相撞墜海事件，此行程因此引發外界批評，民進黨發言人周江杰昨日（24）則表示，總統考量近日國務繁忙，將不會出席這項活動。媒體人董智森指出，民進黨之所以如此重視大港開唱，因為那是他們跟年輕人「搏感情」的場所，這也是他們在年輕族群能獲得「快接近金正恩的支持度」的關鍵。

《中視》政論節目〈庶民大頭家〉24日針對大港開唱議題進行討論，主持人哈遠儀引述影片與數據指出，2019年台北市議員邱威傑（網紅「呱吉」）在大港開唱的表現，遭外界撻伐「髒話連發」、「低俗下流」、「不知如何教小孩」；但細數自2010年至2019年，大港開唱共獲得政府超過5000萬元補助，陳菊市長期間的2017、2018年，更獲得高達1000萬元補助；即便在韓國瑜任市長期間，仍補助大港開唱達800萬，卻遭當時的主辦單位大罵「感受不到市府對大港開唱的誠意」，宣布2020年不辦了。今年變回陳其邁市長執政，民進黨趕緊邀請蔡英文到現場參加活動，可見大港開唱與綠營的熱絡關係。

與會來賓董智森表示：「大港開唱是民進黨，尤其是高雄這邊，跟年輕人搏感情的一個場所。」韓國瑜2019年編預算800萬，還被大港開唱單位不斷修理，甚至嗆說韓市府對他們有歧視，後來風波鬧大了，國民黨高雄市議員邱于軒才把邱威傑影片拿出來，在總質詢期間問韓的看法。董痛批，該影片內容粗俗低級、全部都是髒話，還把韓比作某一種器官，邱威傑身為台北市議員竟然還脫褲子去夾筷子，作為家長的人，真的會同意用公家的預算，讓小孩去聽那些話嗎？從邱威傑影片在電視台不斷被消音可見，裡面的內容確實是有問題的。

董智森指出，綠營之所以能在年輕族群獲得「快接近金正恩的支持度」，原因就是每天都在拿錢和年輕人搏感情，無論他們政績如何都不影響。這次若不是飛官出事，28日當天「神祕來賓蔡英文」突然在大港開唱現身，「那些年輕人會瘋狂到什麼地步？」蔡搞不好還不會穿平常穿的服裝，而會特別換上牛仔褲，甚至是以某種「辣妹」的形式出現，這種情景是民進黨最擅長的。董強調，現在大家都在找飛官，生死至今不明，有一個也已過世了，大家心裡其實都還很哀戚，總統與高官出席這些活動真的不適當。

(中時新聞網)