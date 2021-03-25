知名網紅空姐發發，擁有豔麗外貌及傲人魔鬼身材，被網友封為「真人版娜美」，甚至還有人認為她長的日本AV天后「明日花綺羅」，人氣因此扶搖直上，IG擁有17.5萬粉絲追蹤，常在社群平台分享日常的她，透露近來醉到不省人事倒在路邊，沒想到男友趕來救援，還被警方誤以為要撿屍上前盤查。

發發透露日前到錢櫃KTV狂歡，卻因為喝太多醉到不省人事，更曬出許多「路倒照」，只見她除了披頭散髮坐在店門口及人行道上，還直接睡倒在路邊，讓她不忘自嘲：「名副其實的在地亡霉，喝醉就是各種路邊睡」，接著更曬出與男友對話，只見男友原本要來救援醉倒的她，卻被警察誤以為要撿屍，讓他不得不秀出合照，證實兩人是情侶關係。

發發酒醒後知道有這段插曲，直接笑翻表示：「我笑到哭出來，太智障了」，認為男友竟被警察誤以為要撿屍太幽默了，對此，網友也紛紛留言：「證明是女朋友太好笑了」、「看來你喝得很開心喔，到底要換幾個地方睡」、「原來是醉倒，還以為要業配洋裝」、「喝醉不忘拍的穿搭，太幽默」。

發發為了維持凹凸有緻的身材，除了定時到健身房報到之外，也喜歡上拳擊課或到戶外爬山，不吝嗇露出苦練已久身材的她，透露要保持好身材沒有捷徑，只有付出時間才能換來，至於健身除了希望鍛鍊出好身材，最終目的就是希望身體健康。

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(中時新聞網)