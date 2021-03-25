大城營建機構旗下的亞銳士（6171），去年受惠台中房市買氣噴發，營收達12.24億元、激增近千倍，EPS達3.08元的歷史新高！24日董事會決議通過每股擬配發2.5元高股利案，內含1元現金股利與1.5元股票股利，股利同樣創歷史新高！

亞銳士在高股利加持下，今日早盤一開盤、隨即爆量鎖住漲停27.15元，股價上漲2.45元，成交量破2,100張。目前漲停打開，漲幅仍逾9％。

亞銳士在台中新成屋交屋加持下，今年前2月營收8.61億元，年增幅逾26倍。

(工商 )