距離本季交易截止日(26日)越來越近，湖人似乎打算豁出去了！隨著「小皇帝」詹姆斯因為腳踝高位扭傷缺陣，目前處於3連敗窘境的湖人，已經看上暴龍後衛羅瑞，打算拿出哈瑞爾、薛洛德、波普等主力當作交易籌碼，接著就看能否談妥。

羅瑞目前處於合約最後1年，早已陷入交易謠言一段時間了，只是湖人直到當前才開始產生招募他的興趣，主因還是少了詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星之後，湖人進攻明顯出現當機情況，或許找來經驗豐富且火力強大的羅瑞將可改善。

只是羅瑞當前不只湖人想搶，不少NBA球隊都想找他補強後場戰力，只是湖人除了可以拿出哈瑞爾、薛洛德、波普等主力當作籌碼，還有今年的選秀首輪與次輪籤，以及從交易麥基得到的67萬美元交易特例可以運用，就看暴龍是否滿意。

本季場均17.6分、7.4助攻與5.6籃板的羅瑞，假如真的可以跳槽湖人，將可幫助湖人組成三巨頭，前提是詹姆斯與安東尼戴維斯不能傷痛太久，畢竟羅瑞先前也曾傳出想要跳槽強隊，或許來到洛杉磯跟湖人一起追求連霸，也是不錯選擇。

(中時 )