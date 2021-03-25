宜蘭某民宿1晚近4千元，開門霉味撲鼻，女客進房5小時就落荒逃跑。（圖／翻攝自爆料公社）

宜蘭某民宿1晚近4千元，開門霉味撲鼻，女客進房5小時就落荒逃跑。（圖／翻攝自爆料公社）

滿心期待出遊竟訂到非法民宿！在228連假期間，一名女網友入住羅東車站附近的民宿，每晚要價3780元，入住卻發現是老舊公寓改成民宿，且進房就聞到濃濃的霉味，房內設施看起來都很老舊，開冷氣外出想說能改善狀況，結果5小時候回房仍舊霉味爆發，因此只能趕緊收行李逃離可怕民宿，而經主管單位查詢後發現，這家民宿竟是非法經營。

一名女網友近日在臉書社團《爆料公社》發文表示，選擇飯店、民宿的時候千萬要小心，她在228連假滿心期待訂到羅東車站附近的一家民宿，但到民宿入口時卻膽顫心驚，因為這間民宿竟然位在舊式公寓的4樓，是公寓住宅改成3房的出租民宿。

女網友指出，她在2月27日約下午3點半抵達民宿，進去後卻發現外傭還在打掃，下午4點打開房門時聞到撲鼻而來的霉味，原不想造成民宿主人麻煩，因此想說先開冷氣看狀況是否會改善，便與友人外出直到晚上8點半才回房間，但一開門就發現狀況絲毫沒有改善，無奈之下便收拾行李落荒而逃，離開這個連床單都不敢掀開的房間。

宜蘭某民宿1晚近4千，開門卻傳來撲鼻的霉味，紫色窗簾上疑似有霉斑。（圖／翻攝自爆料公社）

女網友事後嘗試與民宿主人溝通，但被以「已入住5小時，依照旅宿法無法退費，新台幣3780元將全額支付」，向訂房平台尋求協助，也被告知「很遺憾無法幫忙」。但其實她的訴求並不是要全額退費，而是想知道民宿主人是否會因屋況差，而對消費者作出良性溝通，但結果顯而易見「只能自認倒楣！」

女網友崩潰地說，民宿的房間及浴室都有霉味，開冷氣也沒有用，陽台還有空的菸盒和滿滿煙蒂，窗簾和浴室也都有霉菌，她完全不敢久待，只能自認倒楣付錢，收拾行李逃離。只希望別再有無辜的消費者入住這間「霉屋」了。

誇張的屋況也引起網友討論，許多人認為這完全不值得快要4000元的房價，「感覺用這價錢騙了很多人，賺飽飽欸」、「看照片真的滿....可惜你第一時間沒反應」、「這種房間要3780元太坑了！」另也有過來人建議，訂房的時候，住房網站、Google評論和臉書評價都也參考看看，只要在這三處搜尋不到的民宿，就不太會去住。

根據《中視新聞》報導，民宿老闆娘委屈喊冤，客人進來入住半小時、一小時覺得不滿意，民宿是可以退費了，但都待了5小時、用過房內設施了。不過，仔細比對訂房網站和女網友拍攝的照片可發現兩者差距很大，浪漫紫色的窗簾上疑有霉斑、大片的電視牆布滿灰塵、廁所門斑駁老舊。對此，消保官王雅琳表示，跟廣告差距很大的話，覺得應該商量要退費。

實際詢問主管單位才發現，這家民宿竟是非法經營。對此，工旅處長李東儒則說，如果確定這間民宿沒有拿到民宿登記證，而進行民宿經營的事實行為，將予以6至30萬元的罰緩。

一晚近4千！宜蘭民宿被控「發霉公寓」旅客當晚嚇跑。（中視新聞）

(中時新聞網)