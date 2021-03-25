長榮海運的超大型貨櫃輪「長賜」號仍卡在蘇伊士運河內

衛星影像顯示，長榮海運的超大型貨櫃輪「長賜」號（Ever Given）仍卡在蘇伊士運河。

據CNN和CNBC新聞網24日報導，有8艘拖船正設法協助它脫困。由於長達400公尺，宛如一棟紐約帝國大廈高的「長賜」號卡在運河內，導致這條全球數一數二繁忙的運河雙向交通大阻塞。而運河當局周三在聲明中說，由於40節的強風，加上沙塵暴能見度低，導航不佳，才導致這起卡船意外。

而據《每日郵報》（Daily Mail）24日報導，雖然先前消息傳出，可搭載2萬箱貨櫃的「長賜」號有部分重新浮動，而燃起各方運河得以重開的希望，但船舶代理公司高虎（GAC）在埃及的辦公室稍後說，它獲得錯誤資訊，其實「長賜」號還在運河內。

工作人員目前無法說，究竟多快才能讓「長賜」號脫困，並讓運河重開。由於「長賜」號動彈不得，它前後約卡了100艘船。世界最大貨櫃運輸公司馬士基集團（Maersk）說，旗下有7艘貨輪已受這次卡船影響，其中4艘卡在運河內，另外3艘則等著進運河。

而蘇伊士運河每天處理的全球貨櫃輪交通，約佔30％。據蘇伊士運河當局說，2020年間，有近1.9萬船隻通過運河，平均1天有51.5艘。

長榮海運的超大型貨櫃輪「長賜」號仍卡在蘇伊士運河內

當局已請荷蘭搶救專家協助「長賜」號脫困，但恐怕可能需要好幾天，甚至長達「幾星期」。一名埃及官員周三警告，至少可能需要兩天，才能讓它脫困。而運河當局說，他們正設法讓船恢復平衡。但地方消息人士透露，要是拖船發揮不了作用，可能轉而靠挖掘的方式。

運河當局要求匿名的官員說，就技術上來說，要重新讓「長賜」號這艘超大貨櫃輪重新浮動十分複雜，可能需要好幾天。雖然有相關裝備，但要看怎麼用。「要是方式不對，可能需要1星期，要是做得好，可能需要兩天。但要是一開始就做對了，這場危機可能昨天就結束了。」

此外，這位官員說，就算「長賜」號脫困，由於船身受損，暫時也不太可能航行，可能需要拖到最近的停泊處，也就是約30公里外的大苦湖區（Great Bitter Lake District）。此外，他並透露，要恢復運河交通秩序，通常需要2—3天。

而德國貝仕船舶管理公司（Bernhard Schulte Shipmanagement）說，「長賜」號上的25名機組員並未受傷，也沒有貨物受損。而初步調查已排除是機械，或是引擎故障導致貨輪擱淺。

(中時新聞網)