長榮海運的超大型貨櫃輪「長賜」號仍卡在蘇伊士運河內

衛星影像顯示，長榮海運的超大型貨櫃輪「長賜」號（Ever Given）仍卡在蘇伊士運河。

據CNN和CNBC新聞網24日報導，有8艘拖船正設法協助它脫困。由於長達400公尺，宛如一棟紐約帝國大廈高的「長賜」號卡在運河內，導致這條全球數一數二繁忙的運河雙向交通大阻塞。而運河當局周三在聲明中說，由於40節的強風，加上沙塵暴能見度低，導航不佳，才導致這起卡船意外。

而據《每日郵報》（Daily Mail）24日報導，雖然先前消息傳出，可搭載2萬箱貨櫃的「長賜」號有部分重新浮動，而燃起各方運河得以重開的希望，但船舶代理公司高虎（GAC）在埃及的辦公室稍後說，它獲得錯誤資訊，其實「長賜」號還在運河內。

工作人員目前無法說，究竟多快才能讓「長賜」號脫困，並讓運河重開。由於「長賜」號動彈不得，它前後約卡了100艘船。世界最大貨櫃運輸公司馬士基集團（Maersk）說，旗下有7艘貨輪已受這次卡船影響，其中4艘卡在運河內，另外3艘則等著進運河。

而蘇伊士運河每天處理的全球貨櫃輪交通，約佔30％。據蘇伊士運河當局說，2020年間，有近1.9萬船隻通過運河，平均1天有51.5艘。

長榮海運的超大型貨櫃輪「長賜」號仍卡在蘇伊士運河內

當局已請荷蘭搶救專家協助「長賜」號脫困，但恐怕可能需要好幾天，甚至長達「幾星期」。一名埃及官員周三警告，至少可能需要兩天，才能讓它脫困。而運河當局說，他們正設法讓船恢復平衡。但地方消息人士透露，要是拖船發揮不了作用，可能轉而靠挖掘的方式。

運河當局要求匿名的官員說，就技術上來說，要重新讓「長賜」號這艘超大貨櫃輪重新浮動十分複雜，可能需要好幾天。雖然有相關裝備，但要看怎麼用。「要是方式不對，可能需要1星期，要是做得好，可能需要兩天。但要是一開始就做對了，這場危機可能昨天就結束了。」

此外，這位官員說，就算「長賜」號脫困，由於船身受損，暫時也不太可能航行，可能需要拖到最近的停泊處，也就是約30公里外的大苦湖區（Great Bitter Lake District）。此外，他並透露，要恢復運河交通秩序，通常需要2—3天。

而德國貝仕船舶管理公司（Bernhard Schulte Shipmanagement）說，「長賜」號上的25名機組員並未受傷，也沒有貨物受損。而初步調查已排除是機械，或是引擎故障導致貨輪擱淺。

文章來源：Suez Canal blocked by traffic jam after massive container ship runs aground
文章來源：Race to unblock the Suez Canal: Captain blames 'sandstorm' for running aground his 200,000-ton mega-ship and blocking one of world's most important waterways
文章來源：Ever Given, the massive cargo ship that ran aground in the Suez Canal, is still stuck
影》長榮貨櫃輪卡蘇伊士運河 雙向交通全斷
【長榮輪卡運河】 長賜號恐遭求償天價金額 成全球貨運最大賠償案

(中時新聞網)

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