錢櫃唱歌音響冒恐怖白煙遭撤離 女控訴：去年曾發生大火災

1名女網友與友人到桃園中壢錢櫃KTV唱歌，唱歌到一半時，音響突然冒出濃濃白煙，工作人員緊急撤離、動用滅火器處理；事後店家為她們換包廂，但她控訴店家事後處理態度差勁，不但未解釋事故原因，連慰問也沒有，並質疑該店其他分店去年曾發生過大火災，設備早已有問題，換另一包廂也可能有事故疑慮。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，她與朋友一行人前天（23日）晚上到知名KTV唱歌，唱到一半音響突然冒煙，當下店家緊急疏散顧客並噴灑滅火器，她公開當天的錄影片段，只見工作人員拿滅火器朝包廂一直噴灑，室內瞬間瀰漫白色煙霧。

1名女網友與友人到桃園中壢錢櫃KTV唱歌，唱歌到一半時，音響突然冒出濃濃白煙，工作人員緊急撤離、動用滅火器處理。（圖／翻攝自爆料公社）

該店家事後補償她們換包廂、上新餐點，並承諾所有費用5折優待，事故當下承諾會有主管前來解釋情形，但網友等了半小時都沒有得到任何解釋，再次投訴後得到回應「不好意思，我們剛才在樓下忙，沒有不來解釋」，且之後結帳仍是以原價計算，離開時沒有得到任何慰問與解釋，「感覺想直接以此方式來打發我們」。

該網友事後得知該KTV某分店去年曾發生過火災，質疑該店內設備早已出現問題，事後換到新包廂，也無法確定設備無虞，「如果今天剛好大家也喝酒助興，將燈光調暗是不是又直接來第二起事故了呢？」她解釋事故當下員工的危機處理很迅速，但後續的處理態度讓她不滿，「我們在意的點是，我們是第一線受害人員，卻沒有解釋為何設備會發生此事」。

(中時新聞網)