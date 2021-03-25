AZ疫苗開打！蘇貞昌赴台大接種 「希望大家看到我也可以安心」｜2021.03.22

AZ疫苗於22日開打，北部醫院傳一名醫護施打後出現急性過敏反應，立即被收治到加護病房。對此，衛福部次長石崇良今在立法院衛環委員會受訪時回應，個案是一名護理師，的確有出現過敏反應，現已離開加護病房了，他表示接種AZ疫苗不良反應再新增3件，截至目前已累計共7件。

石崇良今（25日）在立法院環委員會接受媒體聯訪，截至昨晚共有4千位左右醫護人員完成接種，中間發生過輕微的不良反應，通報7例不良反應事件，另許多人關心有位醫護接種AZ疫苗後住到加護病房，這位護理師施打後出現過敏反應，院方為慎重起見，安排他住到加護病房中觀察，但其生命徵象穩定，初步研判不屬於嚴重不良反應事件。

中央流行疫情指揮中心昨（24日）在記者會上公布，不良事件累計有4人，症狀為頭痛、肌肉痛、發燒、接種部位紅腫熱痛等，目前還沒有任何嚴重不良事件的通報。

而衛福部長陳時中和中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳也在記者會上分享接種疫苗後的狀況，陳時中表示23日手臂有點痛，抬手會有點緊繃，但現在多沒什麼感覺了，要壓到才有感覺，一般來說都會有這種反應，不會有問題；而張上淳則表示，接種AZ疫苗後手臂出現腫脹感，後來發生畏寒的狀況，發燒到37.5度，也有倦怠感，吃了顆普拿疼緩解。

而指揮中心設置的健康回報系統「Taiwan V-Watch」，提供接種者進行主動監測。食藥署藥品組副組長吳明美則表示，新冠肺炎疫苗接種也會比照流感疫苗不良反應事件的方式，每周統計、更新資料於官網，最快下周一（29日）上線。

(中時新聞網)