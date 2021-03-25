元大人壽22日正式推出「存股概念」投資型保單，主打委由同集團旗下元大投信運用操作，是市場首見以投資台股基金為主，並不設股票及債券基金投資比例限制。由於適逢市場低利與台股盤跌，根據壽險通路的消息，該保單上市至今不到一周已經銷售達145億元，且其中七成來自證券通路，銷售成績不但超越過去元大人壽過去發行的類全委投資型保單，也驚爆壽險同業。

相較過去中小型壽險公司動員合作的銀行通路一個月左右一張投資型可以銷售70-90億元，算是不錯的成績。這次元大人壽首次和集團合作推出「存股概念」投資型保單，上市不到一周就爆出145億元的驚人銷售量，確實震撼市場。據了解，除了和市場低利資金過於氾濫，以及台股最近下跌投資人進場意願提高有關之外，元大金控全力動員證券通路也是重要關鍵，目前這張保單的銷售有七成來自證券通路、三成來自銀行通路。

(工商 )