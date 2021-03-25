美股收低，台股加權指數25日開在16,010.54點，重回萬六關卡，但權王台積電（2330）持續開低在572元，群創（3481）、友達（2409）、長榮（2603）交投熱絡，台股早盤指數在平盤附近震盪。

美國聯準會主席鮑爾、財政部長葉倫對經濟的樂觀評論，無法阻止科技股連續二日下滑，再加上在美掛牌的中國科技股ADR重挫，衝擊美國四大指數全面走低。

道瓊工業平均指數3月24日下跌0.01％（3.09點）、收32,420.06點。那斯達克指數下跌2.01％（265.81點）、收12,961.89點，創3月8日以來收盤新低。費城半導體指數下跌1.34％（40.24點）、收2,953.97點。

元富投顧指出，3月以來全球股市，似乎壟罩在漲多拉回的壓力下，尤其美國公債殖利率走高更讓科技股向下修正的風險更高，台股也同樣格局，半導體族群在這一波中備受壓抑，外資尚未回頭回補大型電子股前，大盤依然在15,500～16,500點的區間進行整理。

而市場資金由電子流向傳產、金融，以及疫情延伸出來的商機，包括疫苗股、運動器材、高爾夫球桿，只要美股不發生崩跌走勢，短期間選股以傳產、高殖利率為主相對安全。15,500～16,500區間，震盪分批布局強勢族群。

(工商 )