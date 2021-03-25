睡覺打鼾的問題相當普遍，許多人僅把它視為壞習慣而沒有多加留意。但事實上，醫師認為打鼾可能是「睡眠呼吸中止症」的症狀之一，不僅影響枕邊人的睡眠品質，更可能引發心臟血管疾病，嚴重的話，恐會造成窒息。除此之外，由於夜晚睡眠品質不佳，讓患者白天注意力不集中，增加交通或工安事故發生率，千萬不要小看。

根據睡眠醫學學會指出，台灣約有近百萬人有睡眠呼吸中止症，是嚴重威脅國人健康的隱形殺手。

據學會分析，治療方式大致可分為兩種類型，保守型治療建議配戴陽壓式呼吸器；積進型治療就需要接受懸雍垂手術，但以上兩項分別因配戴不適以及復發機率高，對於中重度患者沒有辦法達到妥善的治療。

部定口腔顎面外科專科謝明吉醫師表示，針對中重度阻塞性睡眠呼吸中止症患者，建議接受正顎手術MMA（Maxillo-Mandibular Advancement），可以實質拓寬上呼吸道，一次改善多個阻塞點。

29歲的A男性患者在正顎手術治療後，AHI指數從術前的84.5大幅降低至5.2。最低血氧濃度，也從50%提升至90%。（圖/風華聯合診所提供）

睡眠呼吸中止症評估 這兩個數據要注意

謝明吉醫師提醒，民眾手中的睡眠呼吸檢測報告，有兩項數據需要特別注意，睡眠呼吸障礙指數AHI(Apnea Hypopnea Index)及最低血氧濃度（Minimum SaO2或SpO2）。

醫師也說明，睡眠呼吸障礙指數AHI是一種頻率的指數，數值的高低呈現出睡眠呼吸中止發生的頻率，機器偵測到淺呼吸或是呼吸中止（憋氣）的次數除以睡眠時間，所得到平均每小時呼吸不順的次數。AHI指數<5為正常，5~15為輕度，15~30為中度，>30為重度。

醫師表示，至於較少被提到的最低血氧濃度是一種深度的指數，利用機器測量出血液中的含氧量中的最低值。正常的平均血氧濃度應該>90%。不過重度睡眠呼吸中止症患者的最低血氧濃度有可能低於60%甚至更低。一般來說常用AHI指數來區分患者的嚴重程度，不過當患者最低血氧濃度低到某個程度，有可能造成窒息，這時最低血氧濃度的指數對患者的影響不亞於AHI指數。

對抗睡眠呼吸中止症 針對需求各有不同治療方式

謝明吉醫師表示，針對睡眠呼吸中止症，現今醫界大致有兩種治療類型：保守型治療建議配戴陽壓式呼吸器；積進型治療就需要接受鼻腔或懸雍垂手術。

醫師表示，以目前常見的配戴陽壓呼吸器來說，透過不斷加壓將空氣打入呼吸道，讓患者在睡覺時，不會因為閉塞的呼吸道而缺氧。雖然方便，但缺點是配戴面罩般的呼吸器，恐影響睡眠舒適度，或因不斷灌入空氣導致眼口乾燥，有患者常常在睡夢中無意識就逕自拔除呼吸器。國外就有研究報告指出，高達8成3的患者沒辦法長期有效配戴陽壓呼吸器。（有效配戴的定義為每晚使用4小時以上，7成以上的夜晚都有使用）

醫師說有些陽壓呼吸器治療的患者，常在睡夢中不自覺摘下而影響療程。（圖/風華聯合診所提供）

醫師說，「懸雍垂顎咽整形術」（UPPP）為常見治療睡眠呼吸中止的手術項目，大部分的睡眠外科醫師已經停止執行傳統的懸雍垂顎咽整形(UPPP)了，就是燒蝕掉懸壅垂附近的組織，根據國外文獻，對於中重度的睡眠呼吸中止其治療成功率約為40％。

謝明吉醫師指出，中重度阻塞性睡眠呼吸中止症患者，睡覺時候的呼吸道，往往是由上至下的“多點”阻塞（鼻咽、口咽及下咽部），可以考慮雙顎正顎手術，藉以拓寬上呼吸道，打通多個阻塞點。

醫師說明29歲男性患者在配戴陽壓呼吸器治療期間，睡眠時無意識地拔除呼吸器，治療不見成效，透過正顎手術治療後的電腦斷層，可看出呼吸道明顯拓寬。（黃色標示處）（圖/風華聯合診所提供）

睡眠呼吸中止症患者 從臉型可初判

謝醫師表示，正顎手術拓寬呼吸道是目前治療阻塞睡眠呼吸中止最有效的方法之一，它主要的作用機轉是增加氣體流動空間以及穩定上呼吸道的擴張肌群。學術界目前對中重度睡眠呼吸中止症，或輕度睡眠呼吸中止但有明顯下顎下巴後縮的患者，已有共識應該直接考慮正顎手術來治療。目前國際上手術成功的標準是AHI低於20或AHI減少50%以上，根據多個文獻的綜合分析，正顎手術的成功率約為86%~100%。正顎手術也已被文獻證實可以增加患者的快速動眼睡（深層睡），進而改善白天嗜睡。

謝醫師表示，睡眠呼吸中止症的患者從外觀就能明顯辨識。這類型的患者通常下顎後縮，沒有明顯下巴的臉型，在平躺時，下顎骨容易向下壓迫到呼吸道空間，進而造成睡眠呼吸中止。

謝明吉醫師強調，透過正顎手術，針對上下顎骨等硬組織進行結構上的調整，除了可以強迫撐開軟組織、拓寬呼吸道之外，透過醫師手術計畫，也能同時改善臉型比例，連帶調整下顎因發育異常所造成的齒列咬合不正。

33歲男性患者接受過正顎手術後，不僅拓寬呼吸道，整體臉型的比例也得到平衡。術後AHI指數為3.7。（圖/風華聯合診所提供）

鼾聲雷動睡不好切勿輕忽 應及早就醫

睡眠呼吸中止症是許多人都會輕忽的疾病，據台灣睡眠醫學學會調查，逾八成確診者未接受治療或未持續治療。醫師提醒，長期忽略讓身體缺氧，影響代謝、造成肥胖，更會讓睡眠狀態惡化，陷入惡性循環。

醫師建議，若察覺自己或是身邊親友有可能罹患睡眠呼吸中止症時，務必要前往相關檢測單位或至睡眠醫學中心進行檢查，以得出睡眠呼吸障礙指數及最低血氧濃度交由醫師判斷，予以適當的治療建議。

若有正顎手術治療的需求，請選擇專業的口腔顎面外科醫師。正顎手術設計需通盤檢視整體上呼吸道堵塞情況，同時打通多個堵塞點，並考量臉型比例及術後的咬合位置，才能為患者找出全方面有效的治療。

(中時新聞網)