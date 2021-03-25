過去兩三天中層水氣快速移入，台灣喜逢甘霖，雖然有下雨但水庫進帳仍少得可憐，累積雨量最多的桃竹苗地區水庫，只獲得一天半的用水量，氣象達人彭啟明表示，近期一兩周天氣偏乾，四月台灣降雨仍然偏少，五、六月也是降雨偏少的機率高。

彭啟明今天在臉書分析未來3個月降雨趨勢，整體而言，三月中南部降雨偏少，未來一兩周也是偏乾、晴朗穩定的天氣，而中短期預測，四月台灣降雨仍將偏少，五、六月雨偏少的機會也較高。在大趨勢上，環境條件仍缺乏明顯的降雨訊號，只能靠較多零星降雨事件，或午後熱對流發展，帶來局部較大雨勢。

中南部旱災持續，彭啟明說，務必在實際作為上節約用水，做最壞的情境設定，預先做好準備，尤其台中、苗栗預計在4月6日開始供五停二，雖然會造成不便，但雨量真的不足，能夠調高風險值，多撐久一點來共度難關。

彭啟明表示，明天開始東北季風顯著減弱，逐步轉偏東風或偏東南風，今起到下周末都是晴朗穩定、多雲到晴，溫度也逐步回溫，與這幾天的倒春寒天氣有顯著差別，中午前後高溫超過30度會成為常態，尤其南部有些地方可能會出現較高溫，像進入夏天一樣。下周一有波微弱鋒面掠過，北部轉多雲偶有局部陣雨，這波帶來雨勢可能不是很明顯也短暫。

(中時新聞網)