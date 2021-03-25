營建類股本就對政策面高度敏感，目前外有打房政策消息面利空，內又有大股東暫避鋒芒，心態並不偏多，族群人氣低落。其實不少建商手上去年底加今年度的結案還算多，打房動作對營建股今、明兩年的業績影響還看不到。第2季後將開始進入除權息旺季，接下來，政策打房力度是否再加大，讓整體市場買氣大降，以及房地2.0最終是否會回溯，將會成為營建股未來能否有機會由高殖利率的個股領軍反彈的重要因素。

營建股在2012年IFRS上路、以全部完工法認列業績後，需要等新建案全數完工交屋後才會認列營收，由於入帳時間不穩定且波動大，雖然不少個股有高殖利率題材，但在打房的節骨眼上，往往股價都只能短期有強勢的表現，現階段想要投資營建股，不能想要去賺價差，但有實質房價上漲做為業績的支撐，長期來看營建股還是會緩漲。

營建股已公布的股利政策中，華固(2548)每股擬配息7元，現金殖利率約6~7%、長虹(5534)每股擬配息5元，現金殖利率達5.98%、皇翔(2545)每股擬配息4.5元，現金殖利率約9~10%、欣陸投控(3703)每股擬配息1.4元，現金殖利率在5%左右、永信建(5508)每股擬配息3.34元，殖利率7%左右、達欣工每股擬配息2.5132元，現金殖利率約7~8%左右。

若由基本面來看，觀察目前全台六都房價，幾乎都已漲破前高，除台北市目前仍較高點小跌5.6%，其餘全數站上歷史高檔水準，台灣利率持續維持低檔水準，對剛性需求有利，且成本支撐房價看升下，預估2021年底前台北市房價也有機會慢慢回到歷史高檔水位。這對建商業績來說都是正面的表態，短期房市雖會受到打房政策的影響，但拉長時間來看，業績仍能持穩。

全球經濟穩定復甦，在量化寬鬆持續的狀況下，市場資金充裕，讓全球不少創新高的股市高檔震盪，而資金流向大宗商品市場所引發的通膨疑慮，恐讓全球金融市場震盪加劇，可能連帶影響房市表現，而國內房市政策也將左右今年房市交易量表現，這些都需要特別留意。

(時報資訊)