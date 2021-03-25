百日內連續兩次打炒房，房地產人士無奈的表示，這是個「不被祝福的產業」，去年房市熱絡，是具有主客觀條件的，包括台商回流、資金潮的推升，地主老神在在根本不願降價，各地方政府的土地標案也是十分搶手，這才是房價攀升最重要的原因之一。

政府打炒房措施花樣百出，甚至傳出要回溯，代銷業者苦著臉說，政府是要被人民信賴並且保護人民的，台灣8~9成是擁有房產的人，心理都不願意房子價值往下掉，一系列的政策推出，需要注意到房市流通性的變化，現在傳出立法將要往前追溯，「真的是無言以對」！短期政策及法人稅制的改變，未來一些虛的超額貸款都不會再有，房市投資意願少了，未來產業面臨危機的時候希望政府能夠出面幫幫忙。

第一太平戴維斯丁玟甄協理表示，近年央行雖然嚴管土建融，但危老及都更並不受此限制，可以發現政策引導建商資金進入公部門的端倪，雖然利潤不如素地開發，但卻是不得不做的另一種推案方式，目前危老、公辦都更、分屋合建等模式都可以降低建商資金方面的壓力，台北、桃園及台中的公辦都更都能見到上市櫃公司的身影。2021年都更加上危老已經開始遍地開花，甚至有業界人士預期全年度推案量有機會上看3000億元。

現階段工資、原物料、地價全數上揚，再加上政府一系列的控管措施，未來建商推案採取預售的模式應該會漸漸減少，而邊建邊售或是蓋好成屋再來賣，預期將會漸成市場主流。目前全台六都房價幾乎已漲破前高，全數站上歷史高檔水位，對有品牌的建商來說，手上的案子也不會急著出清，去化速度稍慢，都在可忍受的範圍之內。

大部分的建商對一系列的打房政策都三緘其口，不願意表達意見，不過多認為短期推案心態將有所改變，會因觀望而延後公開建案銷售時間，但以中長期來看，並不會影響推案進度，但還是呼籲讓房地產回歸自由經濟體系才好。

(時報資訊)