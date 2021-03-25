為穩定房市，政府連續推出一系列措施，朝一頭熱打房潑下一盆冷水，2021年房市推案量縮已成定局，至於房價在營建成本及土地價格上漲的支撐下，將呈現持穩的局面。若是房地合一稅2.0回溯，短期市場可能將出現拋售潮，若不回溯則不會影響短期市場；不過，整體來看，2021年成交量難免受到打房影響，第3季會是房市的觀察關鍵時刻。

政府近年來打房動作不斷，市場上的投資客本來銳減，近年來，建商推出的案子都以低總價小坪數的剛性需求的首購產品為主，由於這個市場的需求並未被滿足，而且限縮貸款成數或是房地合一稅2.0版，都與首購市場無關，受到影響有限，預估今年房價依然會持穩。

今年推案量縮減的原因包括，打房政策持續，打廣告效果也不優，再加上全台投資性買盤都會縮手，原本要購屋的民眾也會多加考慮，市場觀望期間會拉長，建案去化速度預期將會拉得比較久，市場人士認為，縮小規模推案將成主選。

另外，缺工及原物料價格上漲也是市場不敢推案的重要原因之一，目前缺工情形嚴重，對建商來說很麻煩，就算想發包，營造業者也不敢報價，在缺工的情形下打廣告也無意義，建商即使會推案也將以手頭上的小案子先推出為主。

台積電擴廠現在需要的是鋼筋和模板工人，雖然週期性一過，工人就會釋出，但也有不少人認為，台積電擴廠會出現磁吸效應，接下來周邊的高科技業也將興建廠房，由於周期性短又敢付高價，恐怕房市缺工的問題暫時還無法解決，建商就算拿到建照，想要立刻動工也不容易，只能盼望若下半年疫情緩和，外勞能進來後，希望多少能緩解缺工情形。

房地合一2.0上路後，對於預售屋來說，因預售期間轉售、換屋課重稅，預期轉售及換約案件將減少，而閉鎖期可能長達7~10年，預售交易買氣將會降溫，至於在豪宅產品方面，以法人名義購買豪宅已無短期文易節稅的效益，未來將呈個案表現。

(時報資訊)