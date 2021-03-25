近期政府打炒房政策不斷，各方都預期今年整體推案量將會縮減。衛浴、廚具與磁磚產業都屬營建後期建材，景氣需求變動端視房地產市場推案而產生變化，落後營建推案約1年半至2年間。多數業者表示，業績或多或少都優受到影響，所幸營運並未都放在同一塊市場，影響幅度將會較為減輕。

房市目前面臨缺工及原物料上漲的壓力，再加上政策不停打炒房，房價雖然不看跌，但上漲空間也受限，是否因成本壓力選擇使用次一級的磁磚？「肯定是擔心的」冠軍執行副總林祐宇說。

磁磚業主要需求來源有三，分別為建商推案市場、換屋，以及中古屋翻修的修繕市場。冠軍磁磚業績是以工程為主，建商是占最大單一客戶，占營收5~6成左右，政府嚴打炒房，現階段還看不出對業績的影響性，林祐宇說，在缺工及原物料成本增加的情形下，建商做成本管控是一定的，公司也積極爭取新的業績動能，像今年就新推出木地板的業務，由於成本和價格都較磁磚來的低，希望能吸引新的消費族群，也為營運帶進新的活水。

廚房電器市場和房市也有相關，打炒房的環境之下，建商推案的腳步「有些許影響，但並不會太大」，櫻花副總李惠恂表示，公司在新購的廚房電器市場占比並不大，主要是以換購為主，打房之下就算推案量減少，對公司業績影響也只會有一點點，公司在2025年營收達到百億元的目標維持不變。

櫻花副總李惠恂說，櫻花除了在國內廚房電器市場不斷擴大佔有率，其整體廚房提供消費者一站購足的統包方案，涵蓋櫥櫃與電器，近年與地產開發商合作亦有長足進展。今年整體廚房營收可望維持雙位數成長，訂單能見度已到2023年。

(時報資訊)