今年以來傘型基金募集蔚為風潮，目前已有4家投信申請包括永豐投信、合庫投信、中信投信和凱基投信等。傘型基金(Umbrella Fund)是基金的一種類型，但它並非真的一檔基金，而是一個系列基金的統稱，就是在一個傘型基金名稱之下，基金公司分出不同類型的子基金到裡面，並且同時發行。以上述4家投信發行的傘型基金計，共有11檔的子基金，除了合庫投信發行2檔子基金，其餘都是3檔的子基金。

就投資人而言，申購基金時，如果它屬於某一傘型基金底下的子基金，未來要轉換到其他同屬一個傘型基金旗下子基金，通常就有手續費減免的優惠。而對投信公司來說，傘型基金這種架構雖然增加了募資的難度，但卻有助於減少客戶流失，維持基金總存量。

目前4家投信募集的傘型基金各有特色，首先，凱基環球傘型基金，包含三檔子基金─凱基環球趨勢基金、凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金、凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金，一檔主動式基金搭配兩檔被動式基金的組合，提供投資人更多元的投資方式。

永豐投信的永豐全球優質傘型基金，也是3檔子基金，永豐美國科技100ETF、永豐中國科技50大ETF、永豐台灣ESG永續優質ETF。3檔全都是ETF。永豐美國科技100ETF主要追蹤投資美國突破創新科技指數成分標的，永豐中國科技50大ETF投資追蹤中證科技50指數，而永豐台灣ESG永續優質追縱富時台灣ESG優質指數，納入ESG選股概念外，同時納入最夯的5G及綠能等成分股，提供季配息機制，是繼國泰永續高股息後，第二檔台股季配ETF，鎖定小資族存股與退休族，ETF發行面額為15元。

合庫樂活安養標普ESG退休指數傘型基金，有2檔子基金分別為合庫樂活安養標普ESG穩健成長指數基金，以及合庫樂活安養標普ESG積極成長指數基金。

中國信託全球收益ETF傘型基金有3檔，也全是ETF，分別為中國信託恒生中國高股息ETF、中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF、中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF。

(時報資訊)