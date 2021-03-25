竟有這種烏龍事！家住台中市南區的廖姓男子，日前買完菜騎車返家，竟將停放市場外的林女機車騎走，對方找不到自己機車向警方報案，警方調閱鄰近監視器循線找尋，發現是廖姓男子，發動機車後直接離去，員警比對2人車款、顏色雷同，車後2碼不同而已，詢問之下才發現是騎錯車的烏龍事件；事後廖姓男子道歉，自己糊塗眼花騎錯他人機車，將車子騎還給林姓女車主。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所警員黃宇綸、李世雄於日前12時至14時擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱機車不見，林姓女車主著急向到場關心的員警表示，自己停在市場外的機車不見了，請求協尋。

經員警調閱監視器，發現1名男子騎乘1輛銀色機車前來，將車子停放在林女機車旁邊後進入市場買菜，沒多久後又出現在畫面裡，神情自若地直接走向林女機車，發動機車後直接離去，員警比對2人車款、顏色及車子英文字雷同，懷疑是樁騎錯車的烏龍事件。

騎錯機車的廖姓男子尷尬直向林女道歉，廖解釋：「你們看，機車都同款的，真的很抱歉！」原來2人機車不但同款同色，車牌號碼也只差了2碼，廖男機車平常多是太太在使用，自己太糊塗沒仔細察覺就直接騎走，以後會詳背車牌號碼。

警方提醒，民眾無論是暫時或長時間停放車輛，都應養成車輛熄火並拔鑰匙的習慣，並記下自己車輛的停放位置，也可以手機拍個照作為輔助，以利尋找車輛停放位置，不僅更有保障，也能預防類似的事件發生。

(中時 )