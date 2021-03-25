大陸公安部官網24日報導，3月19日至24日，國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志在新疆調研。趙克志調研期間多次召開座談會，研究部署進一步做好當前和今後一個時期的反恐維穩工作。他強調，要堅決挫敗「以疆制華」「以恐遏華」的圖謀。

趙克志在新疆前後共6天，他先後前往烏魯木齊、吐魯番和新疆生產建設兵團。公開報導中，陪同調研人員名單如下：公安部黨委委員、副部長杜航偉；司法部黨組成員、副部長劉志強；新疆維吾爾自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記徐海榮；自治區黨委常委、代理秘書長沙爾合提·阿汗；自治區黨委常委、政法委書記王明山；自治區副主席、公安廳廳長陳明國；新疆生產建設兵團副政委、政法委書記張文全。

調研期間，趙克志先後去了新疆維吾爾自治區公安廳指揮中心、吐魯番市高昌區公安局財富便民警務站、烏魯木齊市公安局監所管理支隊、吐魯番市托克遜縣看守所、新疆生產建設兵團反恐怖訓練基地操場等。

此外，他還前往烏魯木齊市水磨溝區昌盛祥社區、紅旗幼兒園、饢文化產業園，吐魯番市歐佰電子商務有限公司等地，與社區幹部、辦事群眾、幼兒園師生和企業負責人交談，瞭解新疆基層社會治理、促進就業改善民生以及各族群眾生活情況。

這不是趙克志第一次去新疆調研。2018年6月，就任國務委員、公安部部長3個多月的趙克志在新疆調研了5天。當時，他先後前往烏魯木齊、和田、喀什、克孜勒蘇柯爾克孜自治州和新疆生產建設兵團第十四師，並主持召開多場座談會。

凡「恐」必打

這次在新疆調研時，趙克志多次召開座談會。在座談會上他強調，要堅決捍衛國家政治安全，堅決確保新疆社會大局持續穩定長期穩定。

針對反恐維穩鬥爭，趙克志表示，要清醒認識當前反恐維穩鬥爭面臨的風險挑戰，克服麻痹思想、鬆懈情緒、僥倖心理，堅持凡「恐」必打、露頭就打，始終保持嚴打高壓態勢不動搖，著力解決深層次矛盾問題，努力實現更有利於長治久安的根本性變化。

同時，深入開展「去極端化」工作，大力加強暴恐音視頻清理整治，扎實做好暴恐風險防範工作，堅決把暴恐威脅制止在萌芽狀態、未發階段。

他還提到，要築牢口岸邊境防控防線，加強國際反恐怖合作，堅決挫敗「以疆制華」「以恐遏華」的圖謀。

此外，要大力推進反恐維穩法治化、常態化、精準化，加強反恐維穩隊伍建設管理。

值得一提的是，趙克志還是大陸國家反恐怖工作領導小組組長。今年2月，大陸國家反恐怖工作領導小組會議暨全國反恐怖工作電視電話會議召開。趙克志出席會議時曾表示，凡「恐」必打、露頭就打，更加註重打防結合、源頭預防，更加註重標本兼治、綜合治理，更加註重法治思維、精准施策，切實把反恐怖鬥爭各項措施抓實抓細抓落地。

大陸國家反恐怖工作領導小組前身為國家反恐怖工作協調小組。2013年8月27日，大陸國家反恐怖工作領導小組第一次全體會議在北京召開，領導小組延續了協調小組的慣例，由公安部部長擔任組長。

報警後40秒警務巡邏車抵達現場

公安部官網發文還披露了一些趙克志在新疆調研中的細節 。

據報導，在烏魯木齊調研途中，趙克志臨時停車檢查公安機關接處警情況。工作人員在天山區十七戶路一處報警點報警，不到40秒，第一輛便民警務站巡邏車即火速趕到報警地點，3分鐘內，兩批次警務增援力量和轄區派出所所長全部到位，在現場開展工作。

趙克志對民警輔警的快速反應能力給予充分肯定，希望他們不斷完善快速反應機制，確保遇到突發情況能夠迅速妥善處置，切實增強各族群眾的安全感。

(中時 )