20歲歐陽娜娜越大越美，近年她將重心移往大陸，但不忘在網上分享美照，昨(24日)她曬出自己回歸學院風造型美照，可見她頂一頭黑長捲髮，上身穿著白襯衫加背心，下半身穿上經典百褶迷你裙，露出修長美腿，襯托出她多年學音樂的浪漫氣質，令網友直呼美炸。

歐陽娜娜過去常以黑髮造型示人，最近她分享有大突破，難得染了帥氣金髮，還因裡面穿了低胸小可愛，事業線若隱若現，引來網友稱讚她變回「歐陽辣辣」，但也有人好奇父親歐陽龍難道不會反對？歐陽娜娜也大方回應：「他還不知道」，笑翻粉絲。

歐陽娜娜回歸學院風。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

歐陽娜娜曬修長美腿。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

近日，歐陽娜娜為了拍Vlog，到上海迪士尼玩了一天，也被眼尖民眾野生捕獲，真實身材嶄露無遺，有人質疑她似乎腿變粗，肚子有點凸，但也有人緩頰應該是角度問題，認為不用對20歲的她身材過分苛刻，而她的甜美造型獲得一致好評，稱讚她是「在逃公主」，比起當歐陽辣辣，更適合當「歐陽甜甜」，有粉絲問：「嗚嗚不做酷妹了好不好」，她則率性回：「不好」。

歐陽娜娜先前罕見染金髮。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

昨歐陽娜娜疑似分享存檔舊圖，寫下：「春日到來」，照片中的她又回歸黑色長捲髮，氣質滿分，雖穿著平底鞋，身材比例仍是不錯，而先前她拍Vlog揭曉女明星小秘密，說女星在走紅毯時總盡力讓自己看來白白亮亮，為了更上鏡都會在露出的肌膚上鋪上一層亮粉，手肘跟膝蓋更是要注意，強調：「我的腿血管很明顯，所以要塗一點粉在膝蓋的部分，比較暗沉的地方。」可見女明星難為。

(中時新聞網)