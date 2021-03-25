立法院衛環委員會藍綠為疫苗採購調閱小組展開論戰。（圖／本報系資料照）

立法院衛環委員會18日處理臨時提案，國民黨與民眾黨立委提案成立「疫苗採購調閱專案小組」，但民進黨團22日在衛環委員會中阻擋調閱小組成立，現場爆發激烈衝突。國民黨立委鄭正鈐表示，陳時中不斷以「保密條款」當擋箭牌，但同樣簽署該條款的歐盟，1月不但讓歐盟議員審閱疫苗合約，還公布部分AZ疫苗合約，英、美政府購買疫苗的價格也已在媒體上公開；反觀蔡政府不知「在怕什麼？」顯然就在掩飾心虛，背後恐有人謀不臧的情事發生。

鄭正鈐昨日（24）在臉書發表文章《採購疫苗不給監督，蔡政府在怕甚麼？》文中表示，陳時中說，立法院成立疫苗採購調閱小組，除了滿足好奇心，對防疫有何幫助？但蔡政府不敢公開透明，除了掩飾心虛之外，對防疫又有甚麼幫助？立法院有調閱權，監督執政與為民把關是立委的職責所在，但民進黨立委卯盡全力推翻表決通過的「疫苗採購調閱小組」，不但是自我閹割，更是嚴重失職，愧對民意託付。

鄭正鈐指出，陳時中動輒以「保密條款」為由，阻擋立委監督，但歐盟同樣簽署「保密條款」，今年一月不但讓歐盟議員審閱疫苗合約，更因為AZ疫苗時程的落後，在取得AZ藥廠的同意之下，還公布遮蔽部分內容的AZ疫苗合約。而且英、美政府購買疫苗的價格也已在媒體上公開，根據《華盛頓郵報》報導，伯恩斯坦研究公司比較美國與歐盟的採購價格，輝瑞疫苗美國的採購價格為19.5美元，比歐盟的14.76美元高出約24%，牛津疫苗美國以每劑4美元的價格採購，也比歐盟的價格高出45%，莫德納疫苗美國每劑付15美元，歐盟18美元，歐盟的價格比美國高。

針對疫苗採購的過程與透明度，鄭正鈐認為蔡政府不僅與歐盟天差地遠，甚至還千方百計極力阻擋立委監督，這樣不但對防疫沒有幫助，反而會促成民眾更多的質疑。鄭強調，民眾可以體諒疫苗買貴，但不能容忍有人謀不贓的情事發生。

(中時新聞網)