THIS BALL MOVEMENT RIGHT HERE > pic.twitter.com/mydelRaZMl — Toronto Raptors (@Raptors) March 25, 2021

看來暴龍前鋒席亞卡跟自家總教練納斯之間已經沒事了！前役賽後傳出在休息室內怒罵納斯，慘遭罰款5萬美元的席亞卡，25日攻下全場最高27分，外加8籃板、5助攻，帶領暴龍135比111轟碎金塊，總算中止9連敗，接著就看他們是否做出重大交易。

席亞卡上半場就火力全開，個人包辦20分進帳，跟范維利特、阿奴諾比攜手幫助暴龍打完上半場，就取得72比54大幅領先，來到第3節，鮑威爾、羅瑞兩人也投入火力，暴龍一舉擴大領先差距到30分以上，表現完全不像9連敗球隊。

除了席亞卡擺脫低迷拿下應有表現，阿奴諾比也替暴龍拿下23分，鮑威爾22分，范維利特19分，華生12分，陷入即將交易謠言的主控羅瑞，貢獻8分、9助攻與5籃板，目前羅瑞、鮑威爾兩人都可能被交易，就看明天出現怎樣結果。

金塊則以明星中鋒「小丑」約基奇20分、10籃板及5助攻表現最佳，賈瑪莫瑞也拿20分，麥克波特19分、8籃板，米爾沙普11分、6助攻與6籃板，金塊目前26勝18敗仍居西區第5，距離並列西區第3的快艇與湖人還有2場勝差。

(中時 )