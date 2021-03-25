新冠肺炎疫情自去年爆發以來已經長達一年多，機組員長時間在檢疫隔離與工作間交替，心理壓力爆棚，不僅無法外出，就連要去醫院探病都受到限制，甚至有外籍機師在飯店走廊大哭崩潰，機師淚言「防疫就像戰爭，而我們就是戰爭的犧牲品」。

陳姓機師說，去年疫情發燒後，機組員在國外需要隔離，在國內也需要隔離，從原本的7天到5天再到3天，碰上紐籍機師染疫風波又延長至7天，再縮短到5天，這一年來不斷在隔離、工作間無限循環，不能出房門之外，也只能食用飯店的餐點，對於工作性質須調時差的他來說，運動是調時差的最佳利器，但卻連想健身都不行。

陳男談到，被評為防疫第一的紐西蘭，並沒有規定他們國家的機組員在國內需要隔離，僅有曾飛到高風險國家的人需要48小時檢疫，採陰後就可以回歸自由之身，但台灣的機組員卻必須面對嚴格的隔離規定，他強調，甚至國際民航組織也建議機組員不必進行隔離。

「外籍機師忍不住爆哭」，陳男說，面臨無法自由進出的窘境，對於外籍機師更是殘酷，因家人都在國外，需在台獨自面臨隔離，甚至曾有外籍機師在飯店走廊蹲地痛哭，表示壓力爆棚，除了無法與家人相見，還不能看見外頭的陽光、不能外出、不能健身，但仍要擦拭淚水再返回工作崗位。

陳男抨擊政府「雙重標準」，他談到，機師會接觸的人僅有海關人員、地勤人員，甚至接觸到染疫者的機率都比機場工作人員、清潔人員還要低，過去有遵守防疫措施的機師都沒有染疫的紀錄，質問「為什麼只有機組員需要如此嚴格的隔離？」

「一個月有長達20天都無法外出」陳男說，這樣的壓力已經背負一年了，深刻感受人權遭剝奪，且雖然政府規定隔離5天，但不少院所會有拒收的情形，陳男透露，曾有機組員的家人在醫院病危，但卻無法入院探親，讓機組員身心俱疲、深感無奈。

桃園機師工會日前與具航醫專業的醫師合作發起「檢疫制度下飛航組員身心健康狀態普查」，處於檢疫與執勤無限輪迴的超過700位機師，身心健康狀態已亮起紅燈，桃園市機師工會預計於26日在台大校友會館舉辦記者會，呼籲政府重視機師的身心健康。

(中時 )