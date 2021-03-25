祈錦鈅應新北市政府警察局邀請於24日出席「少年ㄟ，咱來去看電影」宣導反毒、反暴力、反飆車、反霸凌活動，跳脫以往入校宣導方式和百名國中學校學生，進行戶外教育「法治教育」宣導活動。活動現場由教育局局長、警察局副局長、少年隊隊長一起出席共同觀賞電影《酷瓜人生》，並在會後分享心得，讓同學透過觀賞電影學習相關法律常識並享用速食餐點落實寓教於樂，活動尾聲小鈅更被學生包圍爭相合照一一自拍，真的是非常稱職的代言人。

祈錦鈅說：「每個學生都很興奮，可以看電影吃麥當勞，真的是一大福利，新北市政府警察局每次宣導青少年預防犯罪都別出新裁，可以從中建立正確的價值觀。」

祈錦鈅說這是第四度代言新北市政府警察局宣導活動，分享在學生時期的自己因為成績不好所以很自卑，「老師是很重視學業成績的，常常打給我爸說我拉低班平均，也會公然點出成績不好的學生，那時候造成我心裡壓力很大」，也因為這樣合理讓同學覺得欺負成績不好的同學是沒關係，因此養成同學間霸凌的情形，自己曾是受害者，呼籲要終止校園霸凌的惡習，不應該當個冷漠的旁觀者應該適時伸出援手。

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