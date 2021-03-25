美國總統拜登下周將前往匹茲堡，特意選擇這個他在2019年展開總統競選活動，以及工會歷史悠久的美國城市，公布他規模達數兆美元的重建基礎設施計畫。

拜登料將推動一項「重建美好未來」計畫（Build Back Better），以改善傳統的道路與橋樑，並解決氣候變化與拉近貧富差距等內政問題，總支出規模可能高達4兆美元。

白宮周三表示，拜登預計將於3月31日前往這個Western Pennsylvania的主要城市。

匹茲堡是一座藍領城市，也是長期支持拜登的美國鋼鐵工人聯合會（United Steel Workers）所在地。

此前有消息指出，這項立法計畫將分成兩個部分，第一個法案涉及傳統的交通運輸項目，第二個部分則涵蓋國內優先事項，如學齡前教育的普及、全國性的育兒措施，以及免費的社區大學等。

拜登在競選活動中曾表示，他將取消川普總統提供給高所得者的減稅措施，以支應這項方案的部分支出。

國會共和黨人已經表態可能反對該方案，除了因為這個加稅計畫之外，他們認為民主黨人實則利用該方案推動全面的政策變更。

拜登料將在本周聽取該計畫的簡報，白宮官員表示，最終細節仍然未定。白宮發言人薩琪（Jen Psaki）周一在推特上表示，拜登總統正在考慮各種方案、範圍與計畫規模，並將在未來幾天與他的政策小組討論，目前任何臆測仍為時過早。

(時報資訊)