演員休斯頓湯姆林（Houston Tumlin）是童星出身，最著名的作品是電影《王牌飆風》，飾演威爾法洛的10歲兒子，然而25日卻傳出他舉槍自盡的消息，得年28歲，突然其來的噩耗令許多粉絲無法接受，也為影視圈丟下震撼彈。

休斯頓湯姆林於當地時間23日下午，在家鄉阿拉巴馬州的家中舉槍輕生，警方初步調查，當時女友Charity Robertson也在家，很可能成為唯一目擊者，目睹全程悲劇發生，但目前為止還沒有在現場找到遺書，死訊證實後，不少人都獻上哀悼。

Charity Robertson在臉書上宣布死訊，同時哀傷地說：「我仍然覺得這是場惡夢，卻始終無法醒來」，字裡行間是滿滿的愛意與思念，「我非常愛你，謝謝你在這段時間如此毫無保留的愛我」，她也坦言在意外發生後，自己感到麻木空虛，「我的心完全碎了」。

女友無法接受休斯頓湯姆林突如其來離世。(圖/翻攝自Charity Robertson臉書)

《王牌飆風》導演Adam McKay也哀悼，他在得知消息後既震驚又心碎，他表示休斯頓湯姆林是個樂觀又有才華的人，他永遠都不會忘記對方的笑容，及那段相處的美好時光。而事實上，休斯頓湯姆林出生於1992年12月27日，2006年的作品推出後，就淡出演藝圈去當兵，退伍後便在電信公司工作。

(中時新聞網)