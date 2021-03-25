一位厭世的熊貓外送員昨（24日）在臉書發文，曬出一張備註驚人的訂單，客人將備註欄當成日記，一張螢幕截圖還塞不進全部內容，仔細一看發現七項要求，全都以「麻煩」開頭，「謝謝」做結，雖相當有禮貌卻意外讓人感受微妙，不少網友看了後紛紛狠酸，「以謝謝當偽裝的奧客。」

一位熊貓外送員24日臉書社團《爆廢公社二館》發文，貼出了一張「囉哩八唆」的義式餐廳訂單，仔細一看客人所寫下的備註，手機截圖從第三點顯示到第七點，清一色格式都是以「麻煩」作為開頭，結尾寫下「謝謝」，格式統一彷彿照樣造句。

相當有禮貌的客人所寫下的詳細備註訂單，引起網友熱議。（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》）

透過截圖可見，第三點要求為，「麻煩飯量少」，後方用括弧註記「比一半的量再多一些」，更希望能給多一點菇類配料。其他項備註均遵照第三點的格式，詳細指示店家該如何烹調餐點。

不僅如此，這位客人貼心的在第七點再次說明上述曾提及的細節，自陳，「之前都用UberEats訂，這次改用foodpanda，麻煩您們照之前的作法即可」，並重複強調，「非常感謝！新年快樂，辛苦了」。

許多網友看了貼文後，在留言區揶揄，「我不會理他，直接做正常的給他就好」、「用謝謝來掩飾的奧客」、「好像打了謝謝所有要求都能被合理化一樣」、「看到牙起來」、「麻煩請自己做，謝謝」、「不想賣你了，謝謝。」；甚至還有網友大膽猜測，「是被黑單才改熊貓訂嗎？」

(中時新聞網)