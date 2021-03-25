貨輪擱淺，周三美國原油期貨反彈近6%；美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至3月19日當周，美國原油庫存增加了191萬桶。分析師指出，係因煉油廠逐漸由嚴寒風暴後恢復運作，進而促使庫存量溫和增加。

然而據了解，國內長榮海運巨型集裝箱貨櫃船於蘇伊士運河擱淺，導致雙向運輸受阻；船務代理公司(GAC)表示，運河管理局已出動10艘拖船前去救援，阻塞持續時間尚無法估計，粗估約有近百艘貨輪將受影響，這也引發投資人擔心原油運輸受阻，終場激勵油價強勁反彈；其中美國原油漲幅5.9%，倫敦原油漲幅6%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲3.42美元，報每桶61.18美元；4月熱燃油漲0.08美元，報每加侖1.83美元；4月RBOB汽油漲0.09美元，報每加侖1.99美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲3.62美元，報每桶64.41美元。(商品行情網)

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