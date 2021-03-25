台北紡織展（TITAS）「線上型錄主題展」今年首度登場，並由「個人防護」紡織品領頭熱身跑。紡織股中具防疫概念包括聚陽(1477)、南紡(1440)、遠東新(1402)、新纖(1409)、宏遠(1460)、如興(4414)等。今早南紡領漲，漲幅逾6個百分點。

台灣防疫供應鏈完整，從防疫用口罩中間層與外層、防護衣與隔離衣，到防疫酒精濕巾、防疫地毯等，一應俱全，不僅全數在台灣自製，還可整廠輸出，從原先口罩產量不足，到防疫國家隊之組成，最後成功「防疫外交」，讓台灣紡織業不只是環保機能性布料的優質製造商代言人，更在這「疫」仗，交出漂亮成績單。台灣防疫國家隊在全球打響名號，奠定台灣紡織供應鏈重新洗牌的重要里程碑，紡織業者不斷創新研發材質，期望透過材質改良，使一次性使用口罩、防護衣變得更具循環經濟效益。

南紡(1440)持有南帝(2108)股權約2成，南帝去年業績大好，大方配4元現金股利，南帝去年因乳膠手套缺貨，原料供貨吃緊、報價大漲，營運表現水漲船高，且訂單一路旺到今年，南紡身為大股東，帳上獲利可期。此外，南紡積極進行資產活化，仁德廠開發為「南紡科技園區」，已委託第一太平洋戴維斯從今年第二季開始招商，下半年進入實質開發；而「南紡購物中心」二期也將在3月底正式營運，目標是一、二期今年營業額85億元以上，並開始獲利。

遠東新去年機動調整生產線，供給防護面罩用膠片及醫療級隔離衣，創造可觀營收，頗受業界矚目。遠東集團也將掌握醫療衛材創新商機，是遠東新在後疫情代鎖定的營運方向之一。目前遠東新已是全球最大的醫療級PE／PP及PE／PET複合纖維供應商，將持續研發抗菌、抗病毒、高透氣、高效等技術，應用在衣著、家用紡織品、醫療機構等領域或機構；且挾上中下游整合優勢，遠東新已協助國際品牌客戶，開發更具時尚感的流行口罩。

今年TITAS首場線上型錄主題展將於4月15日至5月14日推出「個人防護」主題，集中呈現TITAS展商精選產品，包括：具抗菌及抗病毒功能之紡織品或不織布、熔噴不織布、耳帶、醫療用口罩及手套、護目鏡、面罩、頭罩與頭套、鞋套、防護衣、隔離衣等醫療用防護產品，以及具高強力、耐化學品、耐高溫、高防汙、高防護紡織品或救生衣、防彈衣等產業用防護產品。

(時報資訊)