鍍面大廠燁輝（2023）去年業績好轉，稅後淨利賺7.35億元、年增152.46％，每股稅後淨利為0.39元，優於前年的每股稅後淨損0.73元。

《半導體》訊芯去年獲利近4年高點 每股賺6.88元
《資訊服務》東捷資訊去年每股賺2.41元 擬配息2元

(工商 )

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