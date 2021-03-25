燁輝去年稅後淨利為7.35億元、年增152％ 10:222021/03/25 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鍍面大廠燁輝（2023）去年業績好轉，稅後淨利賺7.35億元、年增152.46％，每股稅後淨利為0.39元，優於前年的每股稅後淨損0.73元。 《半導體》訊芯去年獲利近4年高點 每股賺6.88元 《資訊服務》東捷資訊去年每股賺2.41元 擬配息2元 (工商 ) #燁輝 #稅後淨利 #鍍面 #業績 #每股稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》正德完成1939萬美元聯貸案 08:012021/03/25 財經 高盛：振興案有望消化衝擊 調升企業稅 影響美股有限 04:102021/03/25 全球財經 騰訊2020年淨利大增30％ 04:102021/03/25 全球財經 資金澎湃 M1B、M2年增率雙創高 04:102021/03/25 金融．稅務 《產業分析》打炒房1 營建股高殖利率護身也沒用 09:432021/03/25 財經 30億補助款卡關 淡北道路再等等 04:102021/03/25 焦點要聞 散戶衝 證券劃撥存款續攀峰 04:102021/03/25 金融．稅務 萬達商業也不排隊了!85陸企撤回A股上市申請 今年來數量暴增逾九倍 04:102021/03/25 全球財經 GameStop財報遜預期 網民失望股價暴跌 04:102021/03/25 全球財經 旭東環保掛牌興櫃 每股32元 09:132021/03/25 財經 《金融股》國泰金評等展望 S＆P及中華信評給「穩定」 07:442021/03/25 財經 財經熱門新聞 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 英特爾對幹台積電 半導體分析師驚喊6字完了 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 台積電遭外資狂拋售 資金最可能轉向這3檔 - 財經 英特爾蓋新廠來不及了 美媒曝台積電最大利器 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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