台中市政府勞工局補助身障者參加公職考試的補習費，符合條件且領有身心障礙證明，且非現任公職人員的身障朋友，皆可申請。勞工局25日表示，身障朋友參加公職考試補習課程，面授課程最高補助3萬元，報名課程後即先補助最高1萬5000元，順利考取資格領到及格證書後，再補助學費最高1萬5000元，去年共48名身障者受惠。

勞工局代理局長羅群穆說，身障朋友在求職過程中，所面臨的困難與辛苦往往相對較多，想參加公職考試進入公部門，可能又受限於高昂的補習費。為解決身障朋友的困境，勞工局推動身心障礙者補習學費補助方案，身障朋友參加公職考試補習課程，面授課程最高補助3萬元。

羅群穆指出，考量障別的多樣性，若身障朋友報名的是函授補習課程，報名後即先補助最高7500元，順利考取資格領到及格證書後，再補助學費最高7500元，合計最高補助1萬5000元，讓身障朋友不用到補習班上課，也能在家補習。

獲得此項補助，去年順利通過身障特考司法五等考試的陳小姐表示，過去在職場由臨時人員轉為正式人員時，因身障身分，遭雇主解雇，為能夠獲得穩定的工作，轉換跑道服公職的念頭。因肩負家人期待及經濟的雙重壓力，僅能用積蓄來支應高額的補習費用，還好有勞工局的補助，讓她能專注於準備考試，也相信此補助能協助其他身障考生順利考取公職。

羅群穆強調，只要年滿18歲以上、65歲以下，報名參加公職補習課程時，設籍台中市6個月以上，且領有身心障礙證明，即可申請此項補助。有關補助詳情，可至台中市政府勞工局網站「首頁／勞工服務／特殊勞工／身障勞工專區」項下查詢，或洽詢04-22289111分機35423。

(中時 )