近日，H＆M集團在其官網發佈的一份聲明引發關注，這家瑞典快時尚成衣品牌指控，中國政府在新疆對少數民族「強迫勞動」和「宗教歧視」，聲稱將「抵制新疆棉花和紡工廠」。值得注意的是，該聲明中還提到了一個組織，名為瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，BCI），其中聲稱，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證，因此H＆M產品所需要的棉花將不再從那裡獲得。

BCI究竟是個什麼組織？據觀察者網報導，這一組織中的會員不乏一些全球知名品牌，這些品牌也曾發表過和H＆M相類似的聲明，在涉疆問題上指責中國，打壓新疆棉農和棉花產業。

報導稱，近一段時間以來，一些西方勢力對於中國新疆的造謠抹黑越來越甚，歐盟甚至發起單邊制裁。對此，中方則加倍還擊予以反制，對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的10名人員和4個實體實施制裁。

與此同時，H＆M集團的一份聲明也引發了關注：H＆M集團對來自民間社會組織的報告和媒體的報導深表關注，其中包括對新疆維吾爾自治區少數民族「強迫勞動」和「宗教歧視」的指控。陸媒形容，「這份聲明摻雜著險惡的政治用心」

聲明中，H＆M表示，「我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品／原材料。聲明稱，新疆是中國最大的棉花種植區，到目前為止，我們的供應商從該地區與BCI相關的農場採購棉花。由於在該地區進行可信的盡職調查變得越來越困難，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證。這意味著我們產品所需要的棉花將不再從那裡獲得。」

對此聲明，「@共青團中央」官方微博發文怒斥；現已與H＆M品牌無合作的演員黃軒也表示，「堅決反對以任何形式企圖對國家及人權進行抹黑造謠的行為」；大陸各大電商平台更是屏蔽和下架了H＆M的店鋪及商品。

報導稱，BCI脫胎於2005年世界棉花基金會（WWF）一次圓桌會議的倡議，隨後擴展到世界多國，其主旨在於使全球棉花的種植及生產更有利於棉農，更有利於種植環境，更有利於該產業的未來發展。

報導稱，「可說來可笑，其一段時間以來的所作所為，分明嚴重損害了新疆地區棉農的利益以及棉花產業的發展。」

報導指責，去年9月，當時為大選著急上火的美國川普政府瘋狂炒作涉疆議題，反覆污蔑抹黑新疆存在所謂「強制勞動」現象，揚言發佈「新疆棉花禁令」，禁止由中國新疆地區的棉花製成的部分或全部產品。

今年1月13日據路透報導，就在離任下台前夕，川普政府使用「強制勞動」這一理由，宣佈禁止進口所有來自新疆地區的棉花和番茄產品。

而在去年10月，BCI曾發佈一則新聞稿，並於今年3月重新編輯過，其中同樣宣稱新疆地區存在「強制勞動」和其他「侵犯人權」的現象，這不符合該組織的行為標準，須立即通過吊銷或拒絕BCI許可證來處理。從2020年3月起，BCI就暫停在新疆地區發放許可證，因而新疆的優質棉花也不再獲得BCI許可證。

報導稱，事實上，BCI號稱是一個非盈利組織（NGO），即產業類的NGO，它制定了相關標準，要求會員必須使用它們認為符合標準的棉花，才能使用BCI標誌。除了「環保標準」，BCI鼓吹「提倡體面勞動」。

報導指控，該組織憑空捏造新疆棉花生產中存在「強迫勞動」的謊言，借此封殺新疆棉花。作為其中會員，H＆M也自然和其保持一致。耐人尋味地是，就在H＆M發表抵制新疆棉花事件愈演愈烈之時，從搜索網站查找BCI去年10月的涉疆新聞稿，點擊進入網站後卻顯示「查找不到」。

報導稱，3月1日，微信公眾號「BCI良好棉花」（帳號名稱為：瑞士良好棉花發展協會上海代表處）又發佈了一則關於新疆問題的重要聲明。聲明稱，近期BCI上海代表處收到之前部分新疆執行合作夥伴的問詢函，在此鄭重聲明，BCI中國項目團隊嚴格遵照BCI的審核原則，從2012年開始對新疆項目點所執行的歷年第二方可信度審核和第三方驗證，從未發現一例有關強迫勞動的事件。

在BCI的會員體系中，共分為四類：零售商和品牌、供應商和製造商、生產者組織以及公民社會。截至2020年12月9日更新的資料，會員數量達數千個。

在這其中，零售商和品牌一類對於普通人來說認知度最高，其中不乏許多全球知名品牌，諸如：耐克（Nike）、愛迪達（Adidas）、彪馬（Puma）、迪卡儂（Decathlon）、沃爾瑪（WalMart）、迅銷（Fast Retailing）等。

報導稱，BCI借以「強迫勞動」為由封殺了新疆棉花，組織中一些為人所熟知的品牌也和H＆M一樣，發佈了污蔑抹黑新疆的聲明，只是當時並未發酵。

去年3月，美國品牌耐克曾發佈一則英文聲明，聲稱對有關新疆地區「強迫勞動」的報導表示關切，它們不從新疆地區採購產品，已和合同供應商確認，不使用新疆地區的紡織品或紡紗品。此外，耐克還稱，其在中國青島的工廠已停止從新疆地區招聘新員工，該工廠將不再有任何新疆員工。

在德國運動品牌愛迪達去年的一份有關「人權」和「勞工權利」的報告中，也提到美國對新疆棉花實施制裁一事。愛迪達聲明稱，它們從未在新疆生產過產品，早在2019年春季就已讓所有二級原料供應商停止從新疆地區採購棉紗。愛迪達還支持BCI的「倡議」，不再對出產於新疆的棉花予以認證。

去年8月，日本快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司曾在官網發佈一則新聞稿，表示沒有優衣庫產品出產於新疆地區，優衣庫的任何生產合作夥伴均未轉包給新疆地區的織物廠或紡紗廠。此外，聲明表示，該公司對一些報導中新疆維吾爾人的處境表示嚴重關切。

此外，BCI的會員名單中還出現了中國品牌，例如安踏。會員資料顯示，安踏於2019年7月加入BCI，早於BCI去年10月發表涉疆新聞稿之前。但是據安踏官方微博「@安踏體育」3月24日聲明，該公司正啟動相關程序，退出BCI這一組織。

安踏稱，2019年加入BCI純粹初衷是從全球和地區的環境保護角度出發，推動關於採購供應鏈的環境保護和可持續發展問題，使全球各地區棉花的種植及生產更有利於棉農，更有利於種植環境。該公司一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

(中時 )