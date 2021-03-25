氣質女星張鈞甯從中央大學碩士班畢業，渾身散發知性、空靈氣息，近日她出席知名手機代言活動，卻被發現瘦了很多，對此她回應：「我有不得已的苦衷。」

張鈞甯2002年在處女作《流星花園2》初亮相，近年將事業重心轉往大陸，接拍《武媚娘傳奇》、《溫暖的弦》、《如懿傳》等獲得不錯的迴響，手上目前還有待播的陸劇《不說再見》、《長河落日》，除了忙著演戲，她還接下手機品牌代言，昨（24日）參加記者會，頂著黑色俏麗短髮、身穿藍色的套裝，展現幹練的一面，不過仔細一看，張鈞甯的身形似乎小了一號，瘦到下巴都變尖，健康狀況令人擔憂。

張鈞甯因為工作瘦了。（圖／中時資料照）

她坦言主要是新工作的關係，「我有不得已的苦衷。」被推斷可能因為配合角色需求才減肥。被問到目前正在拍攝的新電影，張鈞甯忍不住哀嚎：「好難演，會繼續努力，是一個突破性角色，但不是大家想像的，內斂有細節。」之後會不會想挑戰自導自演？她謙虛地表示：「轉幕後會想，但是當導演很難，我還不夠成熟。」

今年即將邁入39歲，張鈞甯的感情世界也備受矚目，加上好友陳意涵超前進度結婚生子，自己又是對方兒子的乾媽，被問到有沒有想要自己生一個？張鈞甯妙回：「如果想就會有，我早就兒孫滿堂了。」她自己對感情的態度隨緣，作家媽媽鄭如晴也看得很開，「她可能會希望自己先嫁出去吧！」

(中時新聞網)