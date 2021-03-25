3月底運勢大翻牌囉！搜狐網命理專欄點名，屬雞、屬羊以及屬兔人是3大近期最有福氣的生肖，從即日（25日）起將迎來運勢開門紅的狀態，有機會天降橫財福貴上身，尤其屬雞人有望擺脫先前小人作梗、諸事難順狀況，可說是最旺的生肖。

▍1.生肖雞

生肖雞的人有著很強的是非觀念，思路清晰且做事穩妥，加上個性十分有毅力，哪怕是遇到困難也能夠堅持下去，所以他們一生根本不怕難事，有大造化，財運更是大好。

到了3月25日，「金匱」吉星前來護駕，到時候運勢逆襲在即，全家人都將福貴雙全。家中喜事連連，有望擺脫之前身邊有小人從中作梗，諸事難順、偏財不佳的狀況，未來會財運旺盛，收入頗豐。他們相信一分耕耘一分收穫，經過這些努力，最終能夠鶴立雞群。

▍2.生肖羊

生肖羊的人很精明能幹，凡事都是經過精心策劃，不僅有遠見、智商高，情商也很高，今年他們的總體運勢比較好，能夠全面施展自己的才華。

屬羊人從3月25日開始，命宮得「鳳吉」吉星庇佑，到時候好運加身走大運，尤其是在事業上和財運上，能夠一鳴驚人不斷前進，即使遭遇意外也能夠輕鬆化解，還能夠獲得貴人相助，待天時地利人和之時，就能取得不菲成就。

▍3.生肖兔

生肖兔的人性格豪爽，非常容易輕信別人，但是常因為這一點吃虧，讓別人以為自己很好騙，常常受到別人算計，但自己又不反駁，只能吃悶虧。

3月25日後，屬兔人整體運勢會開始提升，得「龍德」吉星的坐鎮，為其點亮了旺盛的貴人運，不管做什麼事情都能有貴人前來幫忙指引，財運方面也是直線上升，他們猶如萬事順遂的搖錢樹，能夠替家人帶來富貴，財運紅如火！只要好好堅持努力，不怕不成功。

(中時新聞網)