搜救第4天，軍方計畫進行水下搜救。（謝佳潾攝）

搜救第4天，軍方計畫進行水下搜救。（謝佳潾攝）

搜救第4天，軍方計畫進行水下搜救。（謝佳潾攝）

搜救第4天，軍方計畫進行水下搜救。（謝佳潾攝）

空軍2架F5E戰鬥機22日墜毀旭海外海，上尉潘穎諄至今仍失蹤，搜救行動25日來到第4天，軍方計畫派遣3艘橡皮艇13名官兵進行水下作業，同時出動無人機針對山區進行空偵，不過目前因氣候、海象不佳而待命中，不過以港仔為中心南北縱向18公里的海岸線搜索仍持續中。

針對第4天搜索，三軍聯訓基地指揮官張明德表示，計畫派遣3艘橡皮艇，由海軍陸戰隊、兩棲偵搜大隊偵搜二中隊派遣13名官兵，帶著4具水肺搜索九棚沙灘跟礁盤地區的接合部，並往南延伸到鹿寮地區海岸直線8公里的水下礁盤、裂縫、深溝等進行水下搜索。

張明德說，水下搜救範圍是根據潮流、海流來研判，人員如果真的落海，很怕會卡在水底下的潮間帶，所以不放棄任何機會在水下做檢視。

他說，如果時間許可會在晝間持續作業，但夜間無法進行，因為水底下狀況不是很清楚，重點是要等水域穩定才能作業。

他說，前3天的海象非常惡劣不好，而今天完成準備後，若海象許可，將立刻進行水下搜索作業，希望按照蔡英文總統昨天慰問家屬的指示，不放棄任何可能的機會進行水下搜索作業，早日找到潘教官。

至於黃金72小時的搶救時間將至，是否將結束搜救？張明德指出，按照部長的指示，沒有所謂的72小時，會持續繼續努力搜救潘教官，目前沒有終止的時間。

此外，他強調，除了水下作業外，港仔村以北9公里、以南9公里一樣實施海岸線的監控以及搜索，另外無人機在天候許可的範圍，也會繼續針對九鵬基地與九棚山區進行空偵，希望儘快發現潘教官。

(中時 )